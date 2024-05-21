"Список Айки": организаторше секс-бизнеса вынесли приговор в Алматы

В Алматы вынесли приговор организаторше секс-притона, известной как Айка. Ее осудили за наркотики и сводничество, передает корреспондент NUR.KZ.

Дело рассматривал Ауэзовский районный суд Алматы.

"Органом следствия М. обвинялась в незаконном приобретении, хранении и перевозке психотропного вещества в особо крупном размере, а также в сводничестве по 52 эпизодам, группой лиц, Т. - в пособничестве в сводничестве по 12 эпизодам, группой лиц", - сообщили в Telegram-канале Алматинского горсуда.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме.

Как говорится в сообщении суда, М. (Айка - прим. ред.) в мае 2023 года незаконно приобрела мефедрон в особо крупном размере и незаконно перевозила его с собой. Вещество изъяли сотрудники полиции при ее задержании.

Кроме того, она в течение нескольких лет - с 2020 по 2023 годы - совершала сводничество вместе с Т., предоставляя девушек для оказания интимных услуг за деньги. От этих услуг М. получала проценты лично либо через своего пособника Т., говорят в суде.

В суде вина подсудимых была доказана. Подсудимая признала свою вину частично, второй обвиняемый не признал вину.

"Прокурор просил назначить наказание М. по совокупности преступлений 4 года, Т. - 3,5 года лишения свободы. При назначении наказания суд признал смягчающими обстоятельствами у М. раскаяние в содеянном, активное содействие раскрытию преступлений, наличие у нее малолетнего ребенка. Отягчающих обстоятельств у М. не установлено. Обстоятельств смягчающих и отягчающих уголовную ответственность и наказание у Т. не установлено", - сообщили в суде.

В результате подсудимая, также известная как Айка, получила наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы. Ее соучастник получил 3 года 8 месяцев лишения свободы.

Ранее в МВД сообщили, что дело об утекшем в Сеть скандальном "списке Айки" сейчас ведет Антикор.

При этом в начале декабря появилась информация о том, что в правоохранительных органах опровергают наличие списка "по делу Айки" - там предполагали, что "слив" имеет больше заказной характер в рамках шантажа. По словам источника, у некоторых людей, оказавшихся в списке, вымогали большие суммы.

Произошедшее комментировал глава МВД Ержан Саденов. Он сообщал, что после проверки будет дан ответ, а также напомнил, что за распространение персональных данных граждан предусмотрена ответственность в рамках статьи 147 УК РК - лишение свободы до 7 лет.

В конце марта сообщалось, что в Алматы начался суд над девушкой, которую обвиняют в организации притона и незаконном хранении наркотиков. Тогда в Главной транспортной прокуратуре Казахстана подтверждали, что речь идет об Айке, которую ранее называли "VIP-сутенершей" и "популярным блогером" Love Aika. Она была задержана МВД РК 6 июня 2023 года.