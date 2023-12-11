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30 лет независимости Казахстана

"Список Айки": чем грозит распространение персональных данных, рассказали в МВД

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Работа на гаджете
Соцсети. Иллюстративное фото: Aleksand Zubkov/Getty Images

Ержан Саденов в кулуарах Мажилиса прокомментировал информацию о "Списке Айки", распространяемом в Сети, и напомнил о наказании за распространение персональных данных, передает корреспондент NUR.KZ.

В ходе брифинга в кулуарах правительства журналисты отметили, что сих пор в соцсетях не утихают споры по так называемому "списку Айки", и поинтересовались у министра МВД Ержана Саденова, какая работа проводится ведомством по этим "документам" в Сети, которые содержат якобы персональные данные клиентов элитных проституток.

"Проверка проводится, по завершению мы дадим ответ.

Предположений нет. В соцсетях выявили, проверку проводим. По результатам доведем до вас информацию. Гадать, фейковый список это или нет, не будем", - заявил глава МВД.

Саденов также напомнил, что за распространение персональных данных граждан предусмотрена ответственность в рамках статьи 147 УК РК - лишение свободы до 7 лет.

Напомним, мы ранее писали о том, что источники из правоохранительных органов опровергают наличие списка "по делу Айки" и предполагают, что "слив" имеет больше заказной характер в рамках шантажа.

В социальных сетях муссируется якобы список VIP-сутенерши и "популярного блогера" Love Aika (была задержана МВД РК 6 июня 2023 года – прим. ред.), в котором оказались многие казахстанские знаменитости, бизнесмены, сотрудники крупных финансовых структур, а также госчиновники и силовики.

Список моментально распространился в мессенджерах и социальных сетях и стал главным предметом обсуждения. Однако список был не один. В других списках значились уже женщины, которые якобы оказывали интимные услуги и "эскорт-сопровождение" для состоятельных мужчин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2050260-spisok-ayki-chto-grozit-tem-kto-slil-personalnye-dannye-rasskazali-v-mvd/

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