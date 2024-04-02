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Эзотерика

Антикор начал расследование по делу о скандальном "списке Айки"

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Следователь открыл папку с уголовным делом
Уголовное дело. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В министерстве внутренних дел РК сообщили, что дело об утекшем в Сеть скандальном "списке Айки" сейчас ведет Антикор, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как рассказали в министерстве, Антикоррупционная служба начала расследование по статье 423 УК РК "Разглашение данных досудебного производства".

"Обстоятельства происхождения, достоверности и рассылки сведений о персональных данных в социальных сетях устанавливаются в рамках проводимого расследования.

В этой связи Департаментом собственной безопасности МВД служебное расследование временно приостановлено до принятия окончательного процессуального решения", - говорится в сообщении министерства.

Напомним, в декабре прошлого года в Сети завирусился так называемый "список Айки", в котором оказались имена многих казахстанских знаменитостей, бизнесменов, сотрудников крупных финансовых структур, а также госчиновников и силовиков. Список вызвал бурную реакцию среди казахстанцев.

Позже появилась информация, что в правоохранительных органах опровергают наличие списка "по делу Айки" - там предполагают, что "слив" имеет больше заказной характер в рамках шантажа. По словам источника, с некоторых людей, оказавшихся в списке, вымогали большие суммы.

Произошедшее комментировал глава МВД Ержан Саденов. Он сообщил, что после проверки будет дан ответ, а также напомнил, что за распространение персональных данных граждан предусмотрена ответственность в рамках статьи 147 УК РК - лишение свободы до 7 лет.

В середине марта в Алматы начался суд над девушкой, которую обвиняют в организации притона и незаконном хранении наркотиков. В Главной транспортной прокуратуре, сообщая о начале суда, подтвердили, что речь идет об Айке, которую ранее называли "VIP-сутенершей" и "популярным блогером" Love Aika. Она была задержана полицией в июне 2023 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2077226-antikor-nachal-rassledovanie-po-delu-o-skandalnom-spiske-ayki/

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