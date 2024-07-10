Как сообщает медиапортал МВД, в полицию поступило заявление от мужчины - неизвестное лицо похитило его собаку породы спаниель. По данным ведомства, астанчанин, выгуливая питомца, заглянул в магазин, привязав свою собаку к перилам у входа. Когда вернулся, животного уже не было на месте. "На видеозаписи видно, как злоумышленник уводит собаку в неизвестном направлении. Позже, решив подзаработать, продал ее неизвестной молодой паре. Сотрудниками управления полиции района Байқоңыр в ходе проведения оперативно- розыскных мероприятий установлен 48-летний житель города, который ранее привлекался к ответственности за кражу. По данному факту возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении. Также проверяется причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям на территории столицы. Добавим, что согласно статье 188 УК РК кража наказывается: исправительными работами или штрафом до 3 тыс. МРП (10,3 млн тенге); либо привлечением к общественным работам до 1200 часов; либо ограничением свободы до 7 лет; либо лишением свободы до 10 лет. Ранее необычная кража попала на видео в Шымкенте - там оригинальным образом украли скутер, унеся транспортное средство прямо на руках. Также на видео ранее попала кража средств гигиены из супермаркета в Астане. Подозреваемый вынес 36 упаковок гигиенических средств. Мы также писали, как полицейские Темиртау задержали двух пьяных мужчин, пытавшихся, по их словам, украсть светофор. Один из нарушителей даже вскарабкался на столб. В начале года подозреваемого в краже куртки из мечети задержали полицейские в Шымкенте. Преступление также попало в объектив камеры видеонаблюдения. В Астане в январе был задержан 19-летний житель города Атбасар, который подозревался в краже футболки "Hugo Boss" стоимостью 37 тысяч тенге из ТРЦ. Ему грозит уголовная ответственность.