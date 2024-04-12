Трое в шлемах унесли скутер на руках: необычная кража попала на видео в Шымкенте

Оригинальным образом украли скутер у жителя Шымкента - неизвестные унесли транспортное средство прямо на руках. Подозреваемых задержали, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, кража произошла в ночное время на территории Аль-Фарабийского района. Трое в шлемах, не сумев выкатить байк с места парковки, взяли его с разных сторон и унесли на руках. Судя по видео, ноша была отнюдь не легкой.

Оставивший свой транспорт возле заведения общепита горожанин, обнаружив пропажу, сразу же сообщил о произошедшем в полицию. Из-за кражи потерпел ущерб в размере 500 тыс. тенге.

Стражи порядка, получив записи с камер видеонаблюдения, незамедлительно приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. Подозреваемых удалось задержать в течение пары суток. Ими оказались трое местных жителей 18 и 20 лет.

"Выяснилось, что чужой скутер они приметили давно. Похищенный мотороллер успели разобрать на запчасти", - отметили в МВД.

В настоящее время по факту проводится расследование.

Правоохранители напомнили о необходимости следить за сохранностью своего имущества.

"Правильно организовав защиту своего двухколесного транспорта с использованием механических блокираторов, а также электронных охранных устройств, вы повысите шансы того, что ваш байк останется в целости и сохранности", - напомнили в полиции.

В начале апреля в Алматы стражи порядка усилили работу по выявлению правонарушений лицами, управляющими альтернативными видами транспорта. В частности, речь идет о мопедах и самокатах.

Также стало известно, что алматинцы стали чаще жаловаться на шумных мопедистов, которые на своих транспортных средствах будят горожан по ночам. Помимо этого, у многих владельцев автомобилей зачастую срабатывает сигнализация из-за проезжающего мимо шумного двухколесного транспорта.

А в Шымкенте водителя скутера оштрафовали за трюк на дороге. Видео с опасной ездой на заднем колесе транспорта и скоростными разворотами молодой скутерист опубликовал на своей странице в соцсети. Полицейские быстро нашли трюкача и привлекли его к ответственности.