"Прятал за пазуху": кража средств гигиены из супермаркета попала на видео в Астане

В одном из супермаркетов Астаны были украдены 36 упаковок гигиенических средств. Полицейские задержали подозреваемого, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщает информационный медиапортал МВД, в полицию обратился руководитель службы безопасности магазина и сообщил о краже 36 упаковок средств гигиены.

"В ходе проведения досудебного расследования оперативниками были просмотрены записи камеры видеонаблюдения, которая запечатлела момент кражи. На кадрах – двое молодых людей зашли в торговый зал и направились к стеллажу. Один из них стал брать товар и прятать за пазуху своей куртки", – рассказали в ведомстве.

Полицейские установили личность подозреваемого, им оказался ранее судимый 25-летний житель столицы. Молодой человек признался в содеянном.

В настоящее время проводится досудебное расследование по части 2 статьи 188 УК РК (Кража).

Похищенные средства гигиены на момент задержания уже были проданы.

Сотрудниками полиции проводится проверка причастности подозреваемого к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории Астаны.

Добавим, что, согласно части 2 статьи 188 УК РК, кража, совершенная:

группой лиц по предварительному сговору;

путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, –

наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (10 млн 350 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Напомним, ранее полицейские Темиртау задержали двух пьяных мужчин, пытавшихся, по их словам, украсть светофор. Один из нарушителей даже вскарабкался на столб.