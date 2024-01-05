Кража куртки за 800 тысяч тенге из мечети попала на видео в Шымкенте
Опубликовано:
Подозреваемого в краже куртки из мечети задержали полицейские в Шымкенте. Преступление попало в объектив камеры видеонаблюдения, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
Как сообщает информационный медиапортал ведомства, заявление от жителя мегаполиса поступило в управление полиции Аль-Фарабийского района. В одной из центральных мечетей города неизвестный похитил его куртку. Стоимость вещи заявитель оценил в 800 тысяч тенге.
Подозреваемого удалось установить с помощью камер видеонаблюдения, которые и засняли момент кражи. Мужчину задержали в одной из съемных квартир. Верхнюю одежду вернули владельцу.
Согласно ст.188 УК РК за кражу суд может назначить от штрафа (максимальный - 1 000 МРП или есть 3 692 000 тенге) до трех лет заключения.
В прошлом году у жителя Астаны украли кроссовки в мечети. Подозреваемый просто надел их на ноги, оставив свою обувь, и вышел.
В Алматы на видео попала кража во время намаза в мечети. Потерпевший лишился своего телефона. Подозреваемого вскоре задержали, гаджет удалось вернуть.
Также в южной столице задержали 23-летнего парня, которого подозревают в кражах у прихожан мечети. Видя спящего человека, он вытаскивал из его карманов ценные вещи.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2054087-krazha-kurtki-za-800-tysyach-tenge-iz-mecheti-popala-na-video-v-shymkente/