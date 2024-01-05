Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Кража куртки за 800 тысяч тенге из мечети попала на видео в Шымкенте

Опубликовано:

Куртку украли из мечети в Шымкенте
Место преступления. Кадр с видео: Polisia.kz

Подозреваемого в краже куртки из мечети задержали полицейские в Шымкенте. Преступление попало в объектив камеры видеонаблюдения, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, заявление от жителя мегаполиса поступило в управление полиции Аль-Фарабийского района. В одной из центральных мечетей города неизвестный похитил его куртку. Стоимость вещи заявитель оценил в 800 тысяч тенге.

Подозреваемого удалось установить с помощью камер видеонаблюдения, которые и засняли момент кражи. Мужчину задержали в одной из съемных квартир. Верхнюю одежду вернули владельцу.

Согласно ст.188 УК РК за кражу суд может назначить от штрафа (максимальный - 1 000 МРП или есть 3 692 000 тенге) до трех лет заключения.

В прошлом году у жителя Астаны украли кроссовки в мечети. Подозреваемый просто надел их на ноги, оставив свою обувь, и вышел.

В Алматы на видео попала кража во время намаза в мечети. Потерпевший лишился своего телефона. Подозреваемого вскоре задержали, гаджет удалось вернуть.

Также в южной столице задержали 23-летнего парня, которого подозревают в кражах у прихожан мечети. Видя спящего человека, он вытаскивал из его карманов ценные вещи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2054087-krazha-kurtki-za-800-tysyach-tenge-iz-mecheti-popala-na-video-v-shymkente/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.