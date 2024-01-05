Кража куртки за 800 тысяч тенге из мечети попала на видео в Шымкенте

Подозреваемого в краже куртки из мечети задержали полицейские в Шымкенте. Преступление попало в объектив камеры видеонаблюдения, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, заявление от жителя мегаполиса поступило в управление полиции Аль-Фарабийского района. В одной из центральных мечетей города неизвестный похитил его куртку. Стоимость вещи заявитель оценил в 800 тысяч тенге.

Подозреваемого удалось установить с помощью камер видеонаблюдения, которые и засняли момент кражи. Мужчину задержали в одной из съемных квартир. Верхнюю одежду вернули владельцу.

Согласно ст.188 УК РК за кражу суд может назначить от штрафа (максимальный - 1 000 МРП или есть 3 692 000 тенге) до трех лет заключения.

В прошлом году у жителя Астаны украли кроссовки в мечети. Подозреваемый просто надел их на ноги, оставив свою обувь, и вышел.

В Алматы на видео попала кража во время намаза в мечети. Потерпевший лишился своего телефона. Подозреваемого вскоре задержали, гаджет удалось вернуть.

Также в южной столице задержали 23-летнего парня, которого подозревают в кражах у прихожан мечети. Видя спящего человека, он вытаскивал из его карманов ценные вещи.