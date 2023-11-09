"Один залез на столб, второй – поддерживал": светофор хотели украсть в Темиртау

Полицейские Темиртау задержали двух пьяных мужчин, пытавшихся, по их словам, украсть светофор. Один из нарушителей даже вскарабкался на столб, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

На информационном медиапортале МВД говорится, что полицейские Темиртау заметили подозрительные действия двух мужчин примерно в 23:30.

"Следуя по маршруту, полицейские на одном из уличных перекрестков заметили двух мужчин: один из них вскарабкался на столб и пытался дотянуться до светофора, а второй поддерживал его", – говорится в пресс-релизе.

Мужчин задержали – ими оказались местные жители 22 и 35 лет. Оба были в состоянии алкогольного опьянения.

"По словам задержанных, они пытались украсть светофор, надеясь найти в нем что-то ценное, что можно было бы продать или сдать на металлолом", – рассказали в пресс-службе министерства.

Ведется досудебное расследование по статье 24-188 УК РК “Покушение на кражу”.

Добавим, согласно статье 188 УК РК, кража наказывается: