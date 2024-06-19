Дело главы комитета МСХ: переписку чиновников о взятке показали в Антикоре

В Антикоре показали материалы по делу осужденного главы Комитета рыбного хозяйства – опубликована переписка чиновников о взятке и схема движения денег, передает корреспондент NUR.KZ.

Дело теперь уже экс-главы Комитета рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК (сейчас Комитет относится к Министерству сельского хозяйства - прим.ред.) закончилось приговором суда с лишением бывшего чиновника свободы на 6 лет.

Как сообщали в суде Астаны, он и глава управления рыбных ресурсов и регулирования рыболовства получали взятки за покровительство. В деле фигурируют суммы в 1,5 и 2 млн тенге.

В Telegram-канале Антикоррупционной службы показали переписку о 2-х миллионах тенге, где один из фигурантов дела сообщает, что едет в терминал, чтобы "положить деньги" и "сразу закинуть".

Также в Антикоре показали схему передачи денег председателю Комитета рыбного хозяйства и служебное видео, где сотрудники заходят в кабинет чиновника и в ходе обыска обнаруживают белые конверты с деньгами.