Дело главы комитета МСХ: переписку чиновников о взятке показали в Антикоре
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В Антикоре показали материалы по делу осужденного главы Комитета рыбного хозяйства – опубликована переписка чиновников о взятке и схема движения денег, передает корреспондент NUR.KZ.
Дело теперь уже экс-главы Комитета рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК (сейчас Комитет относится к Министерству сельского хозяйства - прим.ред.) закончилось приговором суда с лишением бывшего чиновника свободы на 6 лет.
Как сообщали в суде Астаны, он и глава управления рыбных ресурсов и регулирования рыболовства получали взятки за покровительство. В деле фигурируют суммы в 1,5 и 2 млн тенге.
В Telegram-канале Антикоррупционной службы показали переписку о 2-х миллионах тенге, где один из фигурантов дела сообщает, что едет в терминал, чтобы "положить деньги" и "сразу закинуть".
Также в Антикоре показали схему передачи денег председателю Комитета рыбного хозяйства и служебное видео, где сотрудники заходят в кабинет чиновника и в ходе обыска обнаруживают белые конверты с деньгами.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2120220-delo-glavy-komiteta-msh-perepisku-chinovnikov-o-vzyatke-pokazali-v-antikore/