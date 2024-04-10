Высокопоставленного чиновника МСХ заподозрили в коррупции

Официальный представитель Антикора Данияр Бигайдаров на сегодняшнем брифинге рассказал, что высокопоставленный чиновник МСХ подозревается в коррупции, передает корреспондент NUR.KZ.

Представитель службы Данияр Бигайдаров сообщил, что Антикоррупционной службой продолжается работа по выявлению и пресечению системной коррупции, в том числе среди высокопоставленных должностных лиц.

"Агентство проводит досудебное расследование в отношении председателя Комитета рыбного хозяйства Минсельхоза и других лиц. Они подозреваются в получении взяток на системной основе от представителей МСБ в период 2021-2024 годов за общее покровительство в деятельности компаний. Следственным судом в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде домашнего ареста с использованием электронного браслета", – сообщил спикер.

По его словам, подозреваемый вину полностью признал и в настоящее время содействует следствию.

"В настоящее время проверяется причастность других лиц к расследованию преступления. Расследование продолжается", – указал он.

Добавим, в сентябре прошлого года Антикор сообщил, что гендиректора РГП "Фитосанитария" Минсельхоза РК заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями. Ущерб от действий подозреваемого государству составил 7,4 млн тенге.

В марте этого года чиновника из Павлодарской области оштрафовали на 5 млн тенге, также суд запретил ему пожизненно занимать должности на государственной службе. Его обвинили во взятке.

Примерно в этот же период в Шымкенте возбудили уголовное дело против известного в городе полицейского.