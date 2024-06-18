Чиновник умер до оглашения приговора по коррупционному делу в Туркестанской области

Осуждены и.о. заместителя руководителя управления цифровизации Туркестанской области, глава отдела этого же управления и предприниматель, еще один чиновник не дожил до оглашения приговора, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по противодействию коррупции РК, межрайонным судом по уголовным делам Шымкента оглашен приговор в отношении и.о. заместителя руководителя Управления цифровизации, оказания государственных услуг и архивов Туркестанской области Мырзасеитова М., руководителя отдела этого же управления Жолсеитова А. и предпринимателя Исакова Э.

Они признаны виновными в неоднократном получении и даче взяток на общую сумму 14,6 млн тенге в период с августа 2022 года по июль 2023 года за заключение договоров госзакупок услуг по информатизации и цифровизации госорганов, подписание по ним актов выполненных работ, а Жолсеитов помимо этого - в подстрекательстве к даче взятки и мошенничестве.

"Установлено, что Жолсеитов после перевода на должность руководителя отдела цифровизации Толебийского района обманным путем завладел денежными средствами Исакова в сумме 903 тыс. тенге под предлогом передачи вышестоящим должностным лицам за выполнение аналогичных действий.

Этим же приговором в получении взятки в сумме 5 млн тенге от Исакова за определение победителем конкурса и заключение договора госзакупок IT-услуг сельским округам района признан виновным руководитель аппарата акима Отырарского района Маулен А.", - отметили в Антикоре.

Приговором суда Мырзасеитову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет, Искакову - на 7 лет, Жолсеитову - на 4 года. Также они пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.

"В отношении Маулен судом уголовное преследование прекращено в связи со смертью", - рассказали в ведомстве.

Оглашение приговора состоялось с участием коллектива областного управления цифровизации.

Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, ранее в Антикоре сообщали, что работники сферы образования Туркестанской области подозреваются в хищениях. К уголовной ответственности были привлечены 17 человек.

В ведомстве рассказали, что досудебное расследование проводится в отношении бухгалтеров отделов образования Шардаринского и Сарыагашского районов.

По версии следствия, подозреваемые в период с 2020 по 2023 годы путем перечисления денежных средств на счета лиц, неработающих в сфере образования, а также начисляя завышенную зарплату работникам школ, совершили их хищение в сумме около 2,6 млрд тенге.

По делу о хищениях в Сарыагашском районе были вынесены первые приговоры.