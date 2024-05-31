Главе Комитета рыбного хозяйства вынесли приговор в Астане

Суд в Астане вынес приговор председателю Комитета рыбного хозяйства. Экс-чиновник осужден к 6 годам тюрьмы, передает NUR.KZ со ссылкой на суды Астаны.

Как сообщается в судов Астаны, председателя Комитета рыбного хозяйства МСХ Ж. и руководителя управления рыбных ресурсов и регулирования рыболовства С. обвиняли в получении взятки за общее покровительство. Отмечается, что подсудимым были предъявлены обвинения по двум эпизодам.

"По первому эпизоду: в период с 2021 по 2024 годы председатель комитета по предварительному сговору со своим подчиненным, руководителем управления, получили взятку посредством банковских переводов в сумме 1,5 млн тенге за общее покровительство от генерального директора подведомственной комитету организации.

По второму эпизоду: от директора ТОО "Н" посредством банковского перевода получена сумма в размере 2 млн тенге за покровительство деятельности компании", — говорится в сообщении суда.

В ходе судебного разбирательства подсудимые признали вину и раскаялись в содеянном.

"Несмотря на обстоятельства, смягчающих уголовную ответственность и наказание в виде чистосердечного раскаяния, активного способствования раскрытию уголовного правонарушения и наличия малолетних детей, председатель комитета и руководитель управления осуждены судом к 6 годам лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе и квазигосударственном секторе", — озвучили приговор в пресс-службе суда.

Внесено представление президенту Казахстана о лишении председателя комитета государственной награды.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, о расследовании в отношении председателя комитета стало известно в начале апреля. Тогда в Антикоре сообщали, что чиновника поместили под домашний арест. Кроме того, на него надели электронный браслет.

В мае в антикоррупционной службе сообщили о завершении расследования в отношении председателя Комитета рыбного хозяйства МСХ РК и передаче дела в суд.

На официальном сайте Комитета рыбного хозяйства Минсельхоза указано, что ведомство с февраля 2021 года возглавляет Нариман Жунусов.

Нариман Жунусов родился в 1981 году. Окончил Омский государственный аграрный университет, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза. В 2019 году окончил Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина по специальности "Рыбное хозяйство и промышленное рыболовство".

В разные годы занимал руководящие должности в Комитете рыбного хозяйства, Комитете лесного хозяйства, в территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии.