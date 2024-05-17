Дело главы комитета Минсельхоза передали в суд

В Антикоррупционной службе сообщили о завершении расследования в отношении председателя Комитета рыбного хозяйства МСХ РК, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

В Telegram-канале ведомства сообщается, что председателя Комитета рыбного хозяйства МСХ РК и руководителя управления охраны рыбных ресурсов и регулирования рыболовства подозревают в получении взяток на системной основе от представителей малого и среднего бизнеса в период с 2021 года по февраль 2024 года за общее покровительство.

"Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Межрайонный суд по уголовным делам Астаны", - сообщили в АПК.

В ведомстве добавили, что, согласно требованиям статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация распространению не подлежит.

Напомним, о расследовании в отношении председателя комитета стало известно в начале апреля. Тогда в Антикоре сообщали, что чиновника поместили под домашний арест. Кроме того, на него надели электронный браслет.

На официальном сайте Комитета рыбного хозяйства Минсельхоза указано, что ведомство с февраля 2021 года возглавляет Нариман Жунусов.

Нариман Жунусов родился в 1981 году. Окончил Омский государственный аграрный университет, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза.

В 2019 году окончил Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина по специальности "Рыбное хозяйство и промышленное рыболовство".

В разные годы занимал руководящие должности в Комитете рыбного хозяйства, Комитете лесного хозяйства, в территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии.