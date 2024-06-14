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"Это еще не закрытая тема": депутат высказался о деле Самата Абиша

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Самат Абиш
Самат Абиш. Фото: Единая платформа интернет-ресурсов госорганов

Сегодня в кулуарах парламента сразу два спикера высказались по приговору в отношении Самата Абиша - племянника Нурсултана Назарбаева, бывшего зампреда КНБ, передает корреспондент NUR.KZ.

Председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Назгуль Рахметуллина отметила, что решение о применении УДО судом самостоятельно решается в каждом конкретном случае.

"Условное осуждение часто применяется, статья в законе есть, и не применять его суд не имеет права. Есть перечень преступлений, за совершение которых условно-досрочное осуждение не применяется. Суд решает индивидуально, в зависимости от дела. Учитывается при этом тот факт, судим ли ранее был человек, как характеризуется, возместил ли ущерб, причиненный в рамках совершения преступления и другие факты", - заявила она.

Между тем депутат мажилиса Ермурат Бапи заявил, что вопрос Самата Абиша и вообще январских событий еще не закрыт.

"Мы еще вернемся, это не закрытая еще тема. В данный момент, я так понимаю, придется выжидать немного, потому что более важные вопросы есть: у нас кризис в экономике, строим новый Казахстан, есть моменты саботажа… поэтому мы вернемся к этому вопросу если не в следующем году, то позже", - заверил мажилисмен.

Дело Самата Абиша

В сентябре 2023 года экс-начальник 5-го департамента КНБ Руслан Искаков на предварительных слушаниях по делу о январских событиях заявил, что исполнял приказ Самата Абиша, но через год после допросов его показания якобы засекретили.

Позже стало известно, что Генпрокуратура ведет досудебное расследование в отношении Абиша по факту превышения власти и должностных полномочий во время январских событий.

При этом официальный представитель Генпрокуратуры Дархан Дуйсембай сообщал, что Абиш находится в Казахстане под подпиской о невыезде. Также дело против Самата Абиша комментировал глава МВД - он отмечал, что полиция не занимается его расследованием, им занимаются спецпрокуроры Генпрокуратуры.

Кроме того, еще в июне 2022 года заместитель главы КНБ Аскар Амерханов сообщал, что бывший первый заместитель председателя КНБ Самат Абиш находится "в орбите следствия".

19 марта депутат Ермурат Бапи заявил, что Абиша приговорили к 8 годам условно. Позже в МВД пояснили, что осужденный во время отбывания наказания должен будет находиться на территории Казахстана, "по месту проживания". Наряду с этим приговор объяснили в суде Астаны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2117589-eto-eshche-ne-zakrytaya-tema-deputat-vyskazalsya-o-dele-samata-abisha/

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