"А если их подражатели устроят расстрел?": публично судить стрелявших на свадьбе близ Алматы потребовал депутат

На заседании мажилиса депутат Нартай Сарсенгалиев потребовал, чтобы открывших стрельбу на свадьбе в селе Тургень Алматинской области привлекли к ответственности публично, передает корреспондент NUR.KZ.

"Буквально вчера в селе Тургень Алматинской области те, кто гулял на свадьбе, стреляли направо и налево из автоматов и пистолета, поочередно снимая оружие на видео. Они еще с гордостью загружали видео и фото в социальную сеть. Разве это не банальное проявление игнорирования законов независимого Казахстана, и уверенности в том, что они останутся безнаказанными?

Хорошо, что от шальной пули никто не пострадал, но люди (местные жители – прим.авт.) были очень напуганы и встревожены. Кто дал им разрешение стрелять на улице, где гуляют наши бабушки, дедушки, родители, дети. Другой вопрос – откуда у безрассудных стрелков автомат и пистолет, или для них нет законов и порядка?

Это не просто озорство, это открытое противодействие государственному порядку и закону. Не боясь правоохранительных органов, они как будто говорили: "Ну, и что вы можете нам сделать?", - заявил депутат.

Он добавил, что стрелки, которые рисковали жизнями местных жителей, не должны уйти от наказания, просто попросив прощения на камеру.

"Вредные привычки заразительны. Что будет, если завтра выйдут их подражатели и устроят расстрел? Именно поэтому процесс привлечения их к ответственности должен быть публичным", - добавил Нартай Сарсенгалиев.

Депутат обратился к прокуратуре и органам судебного следствия, чтобы они проанализировали инцидент и наказали причастных к нему граждан по закону. От МВД он потребовал провести инвентаризацию оружия, которое находится "у простых граждан" и конфисковать то, что не соответствует закону.

Напомним, сегодня в полиции сообщили о задержании подозреваемых в стрельбе на свадьбе граждан – в их отношении возбуждено уголовное дело "по факту хулиганства с применением огнестрельного оружия".

О случае стало известно после того, как в соцсети было опубликовано видео. На видео гости свадьбы в селе под Алматы устроили стрельбу в воздух.

Согласно статье 293 УК РК, хулиганство, то есть особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, либо совершением непристойных действий, отличающихся исключительным цинизмом, –

наказывается штрафом в размере до 2000 МРП, либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

То же деяние, если оно:

совершено группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;

связано с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка;

совершено неоднократно; –

наказывается штрафом в размере до 5000 МРП, либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные с применением или попыткой применения огнестрельного, газового оружия, ножей, кастетов и иного холодного оружия либо других предметов, специально приспособленных для причинения вреда здоровью, –

наказываются ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Напомним, 31 мая появилась информация о том, что в Кызылорде 32-летний мужчина получил огнестрельное ранение и был доставлен в больницу.

28 мая в больницу в Актобе с дробовыми и ножевыми ранениями ног были доставлены несколько жителей региона в возрасте от 18 до 22 лет. Один из пострадавших скончался в реанимационном отделении. Стражи порядка задержали четверых подозреваемых. По факту убийства и хулиганства было начато расследование.

Позже стало известно, что между молодыми людьми на окраине города произошла массовая драка. Погиб 18-летний парень. Поводом случившегося стал конфликт на концерте в честь Дня города.