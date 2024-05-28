Появились подробности массовой драки с летальным исходом в Актобе (видео)

Сегодня ночью 18-летний юноша погиб в ходе массовой драки на окраине Актобе. Стало известно, из-за чего произошел конфликт, передает телеканал "Астана".

Как пишет телеканал, трагедия произошла минувшей ночью на окраине города. Истекающего кровью 18-летнего парня в состоянии клинической смерти неизвестные привезли в больницу в районе двух часов ночи. У юноши были множественные ножевые и дробовые ранения ног. Не приходя в сознание, он скончался.

После этого в медучреждение доставили еще восьмерых участников драки. Всем от 18 до 22 лет. Отмечается, что сейчас палаты, где находятся раненые, охраняет полиция.

"Множественные дробовые ранения, объект – нижние конечности. Состояние стабильное, находятся в отделении, получают лечение в полном объеме, дополнительно осматриваются узкими специалистами", – сообщил врач-травматолог актюбинской областной многопрофильной больницы Жасулан Урумбаев.

Как выяснилось, поводом для драки стал конфликт на концерте в честь Дня города, однако решить спор на месте не получилось. Спустя сутки оппоненты договорились встретиться за городом.

По данным корреспондентов, погибший пришел поддержать одну из сторон. Им оказался третьекурсник Актюбинского высшего политехнического колледжа. По словам педагогов, юноша родом из Шалкарского района. Был спокойным, хорошо учился, жил вместе с сестрой. Накануне он вернулся в город после практики.

"По словам его сестры, вчера примерно в 23:30 ему кто-то позвонил. Сестра спросила, что произошло, на что мальчик ответил: "Сейчас вернусь", и ушел. После он уже трубку не поднимал", – рассказала директор Актюбинского высшего политехнического колледжа Женискул Мухамбетпаизова.

При этом напомним, ранее в полиции сообщали о задержании четверых участников драки. Их водворили в изолятор временного содержания. По факту убийства и хулиганства возбуждено уголовное дело.