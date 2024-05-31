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Стрельбу устроили в Кызылорде

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Оружие в руках мужчины
Оружие. Иллюстративное фото: Douglas Sacha/Getty Images

В Сети появилась информация о том, что в Кызылорде 32-летний мужчина получил огнестрельное ранение и был доставлен в больницу. Инцидент прокомментировали в ДП региона, передает NUR.KZ.

В пресс-службе ведомства отметили, что УП Кызылорды по данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

"Обстоятельства выясняются. Личности всех участников дела установлены, подозреваемый задержан. Изъяты вещественные доказательства. Дело находится на контроле начальника ДП", - сообщили в ведомстве.

Напомним, 28 мая в больницу в Актобе с дробовыми и ножевыми ранениями ног были доставлены несколько жителей региона в возрасте от 18 до 22 лет. Один из пострадавших скончался в реанимационном отделении. Стражи порядка задержали четверых подозреваемых. По факту убийства и хулиганства было начато расследование.

Позже стало известно, что между молодыми людьми на окраине города произошла массовая драка. Погиб 18-летний парень. Поводом случившегося стал конфликт на концерте в честь Дня города.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2110044-strelbu-ustroili-v-kyzylorde/

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