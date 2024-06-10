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Несколько человек задержали после стрельбы на свадьбе близ Алматы

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Задержанные мужчины
Задержанные. Фото: МВД РК

В полиции сообщили о задержании подозреваемых в стрельбе на одной из свадеб в Алматинской области - оружие передали на экспертизу, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщили в ДП, 9 июня во время свадебного торжества в селе Тургень Енбекшиказахского района Алматинской области произошел инцидент, связанный с использованием огнестрельного оружия.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками областного УБОП совместно с бойцами спецподразделения СОБР все правонарушители задержаны и водворены в ИВС.

По факту хулиганства с применением огнестрельного оружия полицией возбуждено уголовное дело.

Оружие, из которого производились выстрелы, направлено на экспертизу.

Ход расследования находится на личном контроле руководства ДП региона.

Отметим, ранее стрельбу в воздух из огнестрельного оружия на улице устроили гости на свадьбе в Алматинской области. Действие происходило около одного из частных домов. Кадры опубликовали в Сети - полицейские сообщали, что устанавливают личности участников ролика.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2115159-neskolko-chelovek-zaderzhali-posle-strelby-na-svadbe-bliz-almaty/

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