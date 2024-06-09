Фотографией Токаева и генсека ООН заманивают казахстанцев на фишинговые сайты
Опубликовано:
В соцсетях появилась реклама с фотографией президента РК Касым-Жомарта Токаева и генсека ООН Антониу Гутерриша. Фактчекеры призывают не доверять этой рекламе, передает Stopfake.kz.
Как пишут фактчекеры, в рекламе неизвестные обещают возвратить казахстанцам деньги, похищенные мошенниками-брокерами. В качестве приманки злоумышленники использовали подложное фото с Токаевым и Гутерришем. Снабжена иллюстрация громким заголовком "Брокеры-мошенники задержаны при сотрудничестве с Интерполом".
"Мошенники в рекламе предлагают заполнить заявку и ждать звонка от специалиста. Не стоит оставлять свои данные на неизвестных сайтах. Таким образом вы передадите аферистам личную информацию о себе, которой они воспользуются в корыстных целях", - пояснили специалисты.
Фотография же взята с официального сайта президента РК. Сделана она в Нью-Йорке в сентябре 2019 года, когда Касым-Жомарт Токаев встречался с Антониу Гутерришем на 74-й сессии ООН, чтобы обсудить перспективы дальнейшего практического взаимодействия Казахстана и ООН.
Напомним, в начале апреля казахстанцев предупреждали об участившихся случаях мошенничества с участием псевдосудоисполнителей.
Еще мы рассказывали, как мошенники представляются интернет-провайдерами. Они предлагают отменить якобы "оформленную" на жертву заявку или услугу, чтобы получить доступ к ее аккаунту.
А в конце января сообщалось, что злоумышленники создали фейковый сайт Министерства финансов, на котором предлагали всем казахстанцам проверить размер "начисленной им компенсации от государства".
Мы также писали, как казахстанцев могут обмануть продавцы в банковских мобильных приложениях.
При этом по озвученным в начале января данным, казахстанцы все чаще стали попадать на крючок мошенников. В 2023 году в стране зарегистрировано почти 46,8 тыс. жертв таких преступлений. Причем в статистике указаны лишь зарегистрированные случаи мошенничества. На деле таких преступлений может оказаться намного больше.
Будьте первыми, кто узнает все важное! Подписывайтесь на NUR.KZ в WhatsApp!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2114496-fotografiey-tokaeva-i-genseka-oon-zamanivayut-kazahstancev-na-fishingovye-sayty/