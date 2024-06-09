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Фотографией Токаева и генсека ООН заманивают казахстанцев на фишинговые сайты

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Касым-Жомарт Токаев и Антониу Гуттериш
Касым-Жомарт Токаев и Антониу Гуттериш. Фото: akorda.kz

В соцсетях появилась реклама с фотографией президента РК Касым-Жомарта Токаева и генсека ООН Антониу Гутерриша. Фактчекеры призывают не доверять этой рекламе, передает Stopfake.kz.

Как пишут фактчекеры, в рекламе неизвестные обещают возвратить казахстанцам деньги, похищенные мошенниками-брокерами. В качестве приманки злоумышленники использовали подложное фото с Токаевым и Гутерришем. Снабжена иллюстрация громким заголовком "Брокеры-мошенники задержаны при сотрудничестве с Интерполом".

Реклама мошенников
Реклама мошенников. Скриншот: stopfake.kz

"Мошенники в рекламе предлагают заполнить заявку и ждать звонка от специалиста. Не стоит оставлять свои данные на неизвестных сайтах. Таким образом вы передадите аферистам личную информацию о себе, которой они воспользуются в корыстных целях", - пояснили специалисты.

Фотография же взята с официального сайта президента РК. Сделана она в Нью-Йорке в сентябре 2019 года, когда Касым-Жомарт Токаев встречался с Антониу Гутерришем на 74-й сессии ООН, чтобы обсудить перспективы дальнейшего практического взаимодействия Казахстана и ООН.

Напомним, в начале апреля казахстанцев предупреждали об участившихся случаях мошенничества с участием псевдосудоисполнителей.

Еще мы рассказывали, как мошенники представляются интернет-провайдерами. Они предлагают отменить якобы "оформленную" на жертву заявку или услугу, чтобы получить доступ к ее аккаунту.

А в конце января сообщалось, что злоумышленники создали фейковый сайт Министерства финансов, на котором предлагали всем казахстанцам проверить размер "начисленной им компенсации от государства".

Мы также писали, как казахстанцев могут обмануть продавцы в банковских мобильных приложениях.

При этом по озвученным в начале января данным, казахстанцы все чаще стали попадать на крючок мошенников. В 2023 году в стране зарегистрировано почти 46,8 тыс. жертв таких преступлений. Причем в статистике указаны лишь зарегистрированные случаи мошенничества. На деле таких преступлений может оказаться намного больше.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2114496-fotografiey-tokaeva-i-genseka-oon-zamanivayut-kazahstancev-na-fishingovye-sayty/

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