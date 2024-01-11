Мошенники стали чаще обманывать казахстанцев

Казахстанцы все чаще попадают "на крючок" мошенников. В 2023 году в стране зарегистрировано почти 46,8 тыс. жертв таких преступлений. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

Мошенники постоянно ищут новые способы, с помощью которых обманывают рядовых граждан и крадут их деньги. Например, в 2023 году особо популярными методами стали фишинговые атаки, а также тема благотворительности – злоумышленники, прикрываясь реальными просьбами о помощи, организовывали сбор средств, но указывали другие банковские реквизиты.

В целом, как отмечают аналитики Telegram-канала Первого кредитного бюро Data Hub, по итогам 2023 года в Казахстане было зарегистрировано почти 44,8 тыс. случаев мошенничества – это сразу на 1,3 тыс. больше, чем было годом ранее.

Следует учитывать, что в статистике указаны лишь зарегистрированные случаи мошенничества. На деле таких преступлений может оказаться намного больше.

Число жертв таких преступлений также выросло. Если в 2022 году их было порядка 43,2 тыс. человек, то в прошедшем 2023 году – уже 46,8 тыс., на 8% больше.

Количество зарегистрированных случаев мошенничества в Казахстане. Инфографика: Telegram-канал Data Hub

Несмотря на тот факт, что обычно "под прицелом" мошенников находятся пожилые граждане, в 2023 году чаще всего в их ловушку попадали люди в возрасте от 30 до 39 лет – 27% от общего количества жертв. Пенсионеров оказалось не так много – около 2,5 тыс. человек, но это все равно сразу на 87% больше, чем было годом ранее.

Что касается самих мошенников, то количество "пойманных" лиц, совершивших правонарушения, за год выросло на 9,5%, до 6,6 тыс. Интересно, что среди них есть даже несовершеннолетние – 133 человека в возрасте 16-17 лет.

Чаще всего злоумышленники действуют в Сети – на интернет-мошенничество пришлась почти половина (49%) всех преступлений. Это достаточно большая цифра, особенно если учитывать, что еще пять лет назад их доля составляла всего 2%.

Напомним, ранее о наплыве мошенников предупреждали и сотрудники полиции, которые рассказали о популярных преступных схемах, в которых казахстанцы могут потерять свои деньги.