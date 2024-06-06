Стрельбу устроили на улице в Москве: один человек убит

Неизвестный застрелил мужчину на западе Москвы, в районе Фили-Давыдково. Отрабатывается версия заказного убийства, передает NUR.KZ со ссылкой на ТАСС.

Неизвестный мужчина в маске застрелил жителя Москвы в районе Фили-Давыдково. Прокуратура Москвы заявила, что тело мужчины 1989 года рождения было обнаружено на улице Алексея Свиридова.

В МВД заявили, что инцидент со стрельбой в Москве, по предварительным данным, был заказным убийством.

Известно, что убийца совершил три выстрела — первый "с небольшого расстояния, следующие два были контрольными — в упор".

По предварительной информации, стрельба велась из автоматического оружия одиночными выстрелами. Представители правоохранительных органов сообщили, что погибший проживал в соседнем дворе от места происшествия.

В российской столице введен план "Перехват", возбуждено уголовное дело, проверяются камеры видеонаблюдения.

Напомним, в январе в Акмолинской области осудили четырех человек за организацию и исполнение заказного убийства общественного активиста Галы Бактыбаева.

Общественник был убит выстрелом в голову в мае 2019 года во дворе собственного дома в Жанааркинском районе тогда Карагандинской области (сейчас это область Ұлытау).

В том же месяце суд Астаны приговорил к 10 годам лишения свободы мужчину, который планировал организовать заказное убийство своей родственницы.

В марте стало известно, что полицейские Западно-Казахстанской области предотвратили заказное убийство мужчины. Подозреваемой в покушении оказалась его супруга.

Сообщалось, что женщина передала 1,3 млн тенге организатору преступления на приобретение оружия исполнение убийства.

Позже стало известно, что 40-летняя женщина не желала делить имущество и 12-летнего ребенка со своим 43-летним мужем. В браке они находились около 14 лет.

В октябре 2023 года столичные полицейские также заявили, что предотвратили заказное убийство. По факту покушения на убийство проводится досудебное расследование.

При этом в августе прошлого года полицейские Туркестанской области задержали троих человек, подозреваемых в двойном убийстве. В полиции сообщили, что были задержаны предполагаемый заказчик убийства и два предполагаемых исполнителя.