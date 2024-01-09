Астанчанин заказал убийство сестры своей жены за 10 млн тенге

В Астане суд приговорил мужчину, который планировал организовать заказное убийство родственницы своей жены, к 10 годам лишения свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичных судов.

Сообщается, что 3 ноября прошлого года приговором суда были осуждены двое мужчин по делу о заказном убийстве.

"Ш. заказал Н. убийство сестры своей супруги за 10 млн тенге, (мотив – потратил оставленные ею ему на хранение денежные средства). В свою очередь Н. предложил совершить убийство своему знакомому В. Однако В. сообщил об этом в полицию. Полиция с целью задержания заказчика и пособника убийства имитировала убийство потерпевшей и задержала осужденных", – рассказали в суде.

В результате суд приговорил Ш. за организацию приготовления к убийству, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, а равно по найму, к 10 годам лишения свободы.

Н. за пособничество был осужден на 7 лет и 6 месяцев лишения свободы, поскольку преступление не было доведено до конца по независящим от них обстоятельствам.

Отмечается, что в апелляционных жалобах сторона защиты оспаривала приговор, мотивируя тем, что Ш. и Н. заказали не убийство потерпевшей, а только ее избиение, чтобы она на время забыла о деньгах.

"Коллегия пришла к выводу, что вина осужденных доказана стабильными показаниями свидетеля – нанятого исполнителя убийства В., стенограммами разговоров, изъятыми вещественными доказательствами.

В этой связи, постановлением судебной коллегии по уголовным делам Астаны от 25 декабря 2023 года приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу", – говорится в сообщении.

Напомним, еще в мае сообщалось, что полицейские Астаны арестовали подозреваемого, который планировал организовать убийство 57-летней родственницы.

"Установлено, что организатором убийства является родственник потерпевшей, которому в феврале текущего года последняя передала на хранение 500 тысяч долларов (226,9 млн тенге по текущему курсу), что и послужило мотивом преступления. В интересах следствия другие обстоятельства преступления не разглашаются. Расследование продолжается", – сообщили тогда в полиции.

В октябре столичные полицейские также заявили, что предотвратили заказное убийство. По факту покушения на убийство проводится досудебное расследование.

В Туркестанской области полицейские задержали троих человек, подозреваемых в двойном убийстве. В полиции сообщили, что были задержаны предполагаемый заказчик убийства и два предполагаемых исполнителя.