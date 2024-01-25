Заказное убийство активиста Галы Бактыбаева: осуждены зять погибшего и подполковник полиции

В Акмолинской области по делу об убийстве активиста Галы Бактыбаева на скамье подсудимых оказались четыре человека. Их признали виновными в инкриминируемых деяниях, передает NUR.KZ со ссылкой на со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, приговором Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Акмолинской области был вынесен приговор четверым обвиняемым по нескольким статьям: ч.3 ст.28, п.4 ч.2 ст.107, п.7,8 ч.2 ст.99, ч.3 ст.293, ч.1 ст.106, ч.2 ст.287 УК РК.

"Установлено, что в 2019 году потерпевший был убит во дворе дома выстрелом из ружья. Ранее до совершения убийства подсудимые в масках проникли во двор дома потерпевшего, разбили окна в доме и избили его", - пояснили в суде.

Уголовное дело рассматривалось с участием присяжных заседателей. Вердиктом присяжных все четверо были признаны виновными.

По данным суда, двое (организаторы) обвинялись в совершении убийства из корыстных побуждений (по найму) группой лиц по предварительному сговору и умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Им было назначено по 15 лет 6 месяцев лишения свободы каждому. Один из организаторов был лишен звания "подполковник полиции".

Один из исполнителей получил 16 лет лишения свободы. В его действиях признали опасный рецидив преступлений. Другой признан виновным в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести, ему назначили три года лишения свободы, но освободили от отбывания наказания в связи с истечением срока отбывания наказания.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по п.7,8 ч.2 ст.99 УК РК убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений, а равно по найму либо сопряженное с разбоем или вымогательством, наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества или без таковой.

Согласно п.4 ч.2 ст.107 УК РК умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору, преступной группой, наказывается штрафом в размере до 2000 МРП (7 384 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

По ч.2 ст.287 УК РК незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного бесствольного оружия, газового оружия с возможностью стрельбы патронами травматического действия, короткоствольного гладкоствольного оружия, а равно патронов к ним наказываются штрафом в размере до 2000 МРП (7 384 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

На основании ч.3 ст.293 УК РК хулиганство, совершенное с применением или попыткой применения огнестрельного, газового оружия, ножей, кастетов и иного холодного оружия либо других предметов, специально приспособленных для причинения вреда здоровью, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок.

В соответствии с ч.1 ст.106 УК РК умышленное причинение тяжкого вреда здоровью наказывается ограничением свободы на срок от трех до восьми лет либо лишением свободы на тот же срок.

По ч.3 ст.28 УК РК организатором признается лицо, организовавшее совершение уголовного правонарушения или руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее преступную группу либо руководившее ею.

Напомним, общественника Галы Бактыбаева убили выстрелом в голову в мае 2019 года во дворе собственного дома в Жанааркинском районе тогда Карагандинской области (сейчас это область Ұлытау). На скамье подсудимых по делу об убийстве оказались четверо мужчин. Один из них являлся зятем погибшего, второй - экс-сотрудник полиции. Прокурор просил для обвиняемых по 20 и 25 лет лишения свободы.

За несколько месяцев до трагедии на активиста было совершено нападение. Тогда злоумышленники лишь сильно избили его. Второе нападение оказалось смертельным. Мужчина не дожил до своего 60-летия.

Уголовное дело было рассмотрено в СМУС Карагандинской области. Процесс проходил с участием присяжных заседателей.

В июне 2023 года они оправдали экс-полицейского из Жанаарки, которого обвиняли в организации заказного убийства, а также зятя общественника, которому вменялось соучастие в преступлении.

Подсудимого, которого называли исполнителем, приговорили к 5 годам лишения свободы. Его признали невиновным в убийстве Галы Бактыбаева, но установили его причастность к другим преступлениям.

Также к уголовной ответственности за нападение на активиста, которое произошло незадолго до его смерти, привлекли еще одного жителя Жанааркинского района. Ему дали 3 года лишения свободы.

В октябре того же года оправдательный приговор был отменен. Карагандинский областной суд установил, что при выборе присяжных заседателей были нарушены нормы закона. На основании этого судебная коллегия направила дело на новое рассмотрение.