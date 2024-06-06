Экс-сотрудников управления спорта Алматы заподозрили в хищении более 56 млн тенге

Сотрудников управления спорта Алматы и его подведомственной организации подозревают в хищении более 56 млн тенге бюджетных средств, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

Антикоррупционной службой по Алматы проводится досудебное расследование в отношении бывших сотрудников управления спорта и Центра подготовки олимпийского резерва по факту присвоения и растраты бюджетных средств в особо крупном размере.

Они подозреваются в хищении более 56 млн тенге путем начисления и выплаты заработной платы лицам, фактически не осуществлявшим трудовую деятельность, сообщается в Telegram-канале службы.

Расследование продолжается.

Согласно статье 201 УПК, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

Напомним, в декабре прошлого года стало известно, что Антикор проанализирует деятельность Министерства туризма и спорта, в том числе подведомственных организаций ведомства, на предмет коррупции.

В марте этого года в подозрении совершения тяжкого коррупционного преступления был задержан экс-вице-министр культуры и спорта. Позже стало известно, что в сфере спорта в Казахстане вскрыли системные коррупционные риски.

Недавно под стражу взяли директора футбольного клуба "Жетісу" Калмухамета Донсебаева - его подозревают в хищении бюджетных средств в сумме 85,4 млн тенге, выделенных на учебно-тренировочные сборы.

Также недавно Антикор лишил званий казахстанских лжеспортсменов после проведенного расследования.

Между тем в мажилисе сейчас рассматривают два законопроекта по совершенствованию антикоррупционного законодательства в Казахстане. Они подразумевают, в том числе, введение публичного реестра коррупционеров и криминализацию обещания/предложения взятки.