Тело ребенка нашли в огороде у бабушки в Акмолинской области

В Сети появилась информация о том, что в Акмолинской области в огороде у бабушки обнаружили тело малолетнего внука. Информацию прокомментировали в ДП региона, передает NUR.KZ.

Новость о найденных на земельном участке бабушки закопанных останках мальчика появилась в Казнете. О родителях ребенка ничего не сообщается.

На вопрос о страшной находке в огороде ответили в пресс-службе ДП Акмолинской области.

"По факту обнаружения малолетнего ребенка начато досудебное расследование ч.3 ст.99 УК РК (Убийство)", - рассказали в ведомстве.

В настоящее время полицией проводятся необходимые следственные и другие процессуальные действия.

"Подозреваемая в убийстве задержана и водворена в изолятор временного содержания", - отметили в ДП региона.

Иная информация в соответствий со ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.

Добавим, что по ч.3 ст.99 УК РК убийство малолетнего лица наказывается лишением свободы сроком на двадцать лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью либо пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества или без таковой.

В начале апреля в Карагандинской области тела двух детей с признаками насильственной смерти обнаружили в доме, где они проживали. Их мать задержали по подозрению в убийстве. Женщина находится в ИВС.

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