Тело ребенка нашли в огороде в Щучинске: задержан еще один подозреваемый по делу
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В городе Щучинске Акмолинской области задержали 29-летнюю женщину по делу об убийстве ее приемного сына. Ранее была задержана ее мать, передает сайт телеканала КТК.
О смерти малыша стало известно совершенно случайно. Женщина привезла в детскую больницу избитого сына и перепутала свидетельство о рождении.
Позже выяснилось, что документы принадлежат мальчику, которого нет в живых уже четыре года.
Следствие полагает, что ребенка убили, а его тело закопали в огороде.
Главной подозреваемой тогда стала 65-летняя бабушка. Ее сразу задержали.
Пенсионерка вместе с дочерью воспитывала еще четверых детей-сирот с особенностями развития.
Вчера стало известно, что в СИЗО отправили и 29-летнюю приемную мать. Ее подозревают в истязаниях.
Помимо этого, по факту халатности в районном отделе образования также начали расследование, а сотрудников органов опеки Бурабайского района подозревают в бездействии.
Источник: КТК
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2094338-telo-rebenka-nashli-v-ogorode-v-shchuchinske-zaderzhan-eshche-odin-podozrevaemyy-po-delu/