Тело ребенка нашли в огороде в Щучинске: задержан еще один подозреваемый по делу

В городе Щучинске Акмолинской области задержали 29-летнюю женщину по делу об убийстве ее приемного сына. Ранее была задержана ее мать, передает сайт телеканала КТК.

О смерти малыша стало известно совершенно случайно. Женщина привезла в детскую больницу избитого сына и перепутала свидетельство о рождении.

Позже выяснилось, что документы принадлежат мальчику, которого нет в живых уже четыре года.

Следствие полагает, что ребенка убили, а его тело закопали в огороде.

Главной подозреваемой тогда стала 65-летняя бабушка. Ее сразу задержали.

Пенсионерка вместе с дочерью воспитывала еще четверых детей-сирот с особенностями развития.

Вчера стало известно, что в СИЗО отправили и 29-летнюю приемную мать. Ее подозревают в истязаниях.

Помимо этого, по факту халатности в районном отделе образования также начали расследование, а сотрудников органов опеки Бурабайского района подозревают в бездействии.

Источник: КТК