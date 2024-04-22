Тело ребенка нашли в огороде у бабушки в Акмолинской области: появились подробности

Появились подробности об обнаружении тела ребенка в огороде в Акмолинской области. Как выяснилось, о смерти мальчика стало известно после доставления его брата в больницу, передает NUR.KZ.

В ДП Акмолинской области сообщили, что в Бурабайском районе выявлен факт смерти малолетнего ребенка и его захоронение без уведомления соответствующих государственных органов.

По информации ведомства, в больницу с телесными повреждениями был доставлен мальчик 2019 года рождения, после чего стражи порядка начали проверку. В результате выяснилось, что документы, по которым поступил ребенок, принадлежат его брату 2018 года рождения.

В ходе дальнейшего разбирательства было установлено, что последний умер 4 года назад при невыясненных обстоятельствах и был захоронен.

По обоим происшествиям в отношении 65-летней жительницы Щучинска начаты досудебные производства по фактам нанесения телесных повреждений и убийства. Подозреваемая помещена в изолятор временного содержания.

"По факту халатного отношения к своим должностным обязанностям также начато досудебное производство в отношении органов, осуществляющих контроль за содержанием и воспитанием усыновленных детей и детей, находящихся под патронатом.

В настоящее время назначены судебно-медицинская и ряд других экспертиз, по результатам которых будет установлена причина смерти ребенка", - пояснили в ДП Акмолинской области.

Между тем в управлении образования региона сообщили, что в 2016 году жительница Щучинска, которой сейчас 29 лет, стала кандидатом в усыновители. Своих детей у нее не было, женщина не замужем. Она взяла на попечение 5 детей.

"С органа опеки и попечительства получала заработную плату как патронатный воспитатель, а также 10 МРП на каждого ребенка на содержание ребенка-сироты и ребенка, оставшегося без попечения родителей. Таким образом на троих детей получала 30 МРП", - рассказали в ведомстве.

16 апреля 2024 года в больницу доставили усыновленного ею мальчика с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. Он был в тяжелом состоянии. Его госпитализировали.

По словам бабушки, ему стало плохо, поднялась температура, начались судороги, тогда она вызвала скорую помощь.

После этого домой к семье выехали специалист органа опеки и попечительства и инспектор отдела полиции.

"В ходе разбирательств было выявлено, что дома находились трое детей, один ребенок находился в больнице, но дома не оказалось одного ребенка", - пояснили в управлении образования.

Тогда приемная мать рассказала, что в июне 2020 года в ее отсутствие одному из детей стало плохо и он скончался. В последующем ее бабушка самостоятельно похоронила его в огороде своего дома в Щучинске.

Напомним, ранее в Сети появилась информация о том, что в Акмолинской области в огороде у бабушки обнаружили тело малолетнего внука. В ДП региона проинформировали, что по данному факту начато досудебное расследование ч.3 ст.99 УК РК (Убийство). Подозреваемую водворили в изолятор временного содержания.

Добавим, что по ч.3 ст.99 УК РК убийство малолетнего лица наказывается лишением свободы сроком на двадцать лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью либо пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества или без таковой.