Экс-главе Минюста Бекетаеву продлили арест еще на месяц

Бывшему министру юстиции РК Марату Бекетаеву, подозреваемому в злоупотреблении должностными полномочиями, вновь продлили арест, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу суда Астаны.

Представители суда подтвердили, что экс-министру юстиции продлили арест еще на месяц.

"Постановлением специализированного межрайонного следственного суда города Астаны санкционировано продление меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Бекетаева М. до 21 июня текущего года", – говорится в сообщении.

Напомним, 21 октября прошлого года появилась информация о Позже в Антикоре подтвердили эту информацию.

"Он пролоббировал интересы аффилированной компании путем заключения ежегодных контрактов на оказание заведомо не требующихся услуг, чем причинил особо крупный ущерб государству", – заявляли в ведомстве.

С того момента срок ареста бывшему министру неоднократно продлевался.

Отметим, что Марат Бекетаев возглавлял Министерство юстиции Казахстана с 2016 по 2022 годы, а в январе 2022 года был назначен советником премьер-министра РК.