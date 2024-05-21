Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Экс-главе Минюста Бекетаеву продлили арест еще на месяц

Опубликовано:

Марат Бекетаев
Марат Бекетаев. Фото: primeminister.kz

Бывшему министру юстиции РК Марату Бекетаеву, подозреваемому в злоупотреблении должностными полномочиями, вновь продлили арест, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу суда Астаны.

Представители суда подтвердили, что экс-министру юстиции продлили арест еще на месяц.

"Постановлением специализированного межрайонного следственного суда города Астаны санкционировано продление меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Бекетаева М. до 21 июня текущего года", – говорится в сообщении.

Напомним, 21 октября прошлого года появилась информация о задержании экс-главы Минюста РК Марат Бекетаев. Позже в Антикоре подтвердили эту информацию.

"Он пролоббировал интересы аффилированной компании путем заключения ежегодных контрактов на оказание заведомо не требующихся услуг, чем причинил особо крупный ущерб государству", – заявляли в ведомстве.

С того момента срок ареста бывшему министру неоднократно продлевался.

Отметим, что Марат Бекетаев возглавлял Министерство юстиции Казахстана с 2016 по 2022 годы, а в январе 2022 года был назначен советником премьер-министра РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2104572-eks-glave-minyusta-beketaevu-prodlili-arest-eshche-na-mesyac/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.