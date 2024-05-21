Экс-главе Минюста Бекетаеву продлили арест еще на месяц
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Бывшему министру юстиции РК Марату Бекетаеву, подозреваемому в злоупотреблении должностными полномочиями, вновь продлили арест, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу суда Астаны.
Представители суда подтвердили, что экс-министру юстиции продлили арест еще на месяц.
"Постановлением специализированного межрайонного следственного суда города Астаны санкционировано продление меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Бекетаева М. до 21 июня текущего года", – говорится в сообщении.
Напомним, 21 октября прошлого года появилась информация о задержании экс-главы Минюста РК Марат Бекетаев. Позже в Антикоре подтвердили эту информацию.
"Он пролоббировал интересы аффилированной компании путем заключения ежегодных контрактов на оказание заведомо не требующихся услуг, чем причинил особо крупный ущерб государству", – заявляли в ведомстве.
С того момента срок ареста бывшему министру неоднократно продлевался.
Отметим, что Марат Бекетаев возглавлял Министерство юстиции Казахстана с 2016 по 2022 годы, а в январе 2022 года был назначен советником премьер-министра РК.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2104572-eks-glave-minyusta-beketaevu-prodlili-arest-eshche-na-mesyac/