Источник: задержан Марат Бекетаев

Источники сообщают, что задержанным антикоррупционным ведомством экс-главой Минюста РК может быть Марат Бекетаев - ранее ведомство сообщало о задержании экс-министра, передает NUR.KZ.

Ранее в ведомстве сообщили, что экс-министр задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями

"Он пролоббировал интересы аффилированной компании путем заключения ежегодных контрактов на оказание заведомо не требующихся услуг, чем причинил особо крупный ущерб государству",- говорится в сообщении Антикора.

Антикоррупционное ведомство подчеркивало, что подробности пока не разглашают в интересах следствия.

Напомним, Марат Бекетаев родился в 1977 году в Шымкенте. Окончил Казахский государственный юридический институт, а также Лондонскую школу экономики и политических наук.

В разное время работал в министерстве иностранных дел, агентстве по делам государственной службы и администрации президента.

С 2016 года возглавлял министерство юстиции Казахстана.

В январе 2022 года он стал советником премьер-министра.