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30 лет независимости Казахстана

Источник: задержан Марат Бекетаев

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Марат Бекетаев
Марат Бекетаев. Фото: primeminister.kz.

Источники сообщают, что задержанным антикоррупционным ведомством экс-главой Минюста РК может быть Марат Бекетаев - ранее ведомство сообщало о задержании экс-министра, передает NUR.KZ.

Ранее в ведомстве сообщили, что экс-министр задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями

"Он пролоббировал интересы аффилированной компании путем заключения ежегодных контрактов на оказание заведомо не требующихся услуг, чем причинил особо крупный ущерб государству",- говорится в сообщении Антикора.

Антикоррупционное ведомство подчеркивало, что подробности пока не разглашают в интересах следствия.

Напомним, Марат Бекетаев родился в 1977 году в Шымкенте. Окончил Казахский государственный юридический институт, а также Лондонскую школу экономики и политических наук.

В разное время работал в министерстве иностранных дел, агентстве по делам государственной службы и администрации президента.

С 2016 года возглавлял министерство юстиции Казахстана.

В январе 2022 года он стал советником премьер-министра.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2041992-istochnik-zaderzhan-marat-beketaev/

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