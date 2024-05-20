Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Еще одно незаконно построенное здание сносят в Алматы

Опубликовано:

Снос здания в Алматы
Снос здания в Алматы. Фото: акимат Алматы

Строящееся здание площадью более 1350 м² в микрорайоне Шугыла Наурызбайского района попало под снос в Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Алматы.

В управлении градостроительного контроля Алматы сообщили, что суд признал незаконным строительство здания площадью более 1350 м² в мкрн Шугыла Наурызбайского района.

"В результате внеплановой проверки установлено, что собственник (физлицо) возводит объект хозяйственным способом без разрешительной документации.

Управлением в отношении собственника приняты меры по ст.316 ч.1, 321 КоАП. Ему было выдано предписание об устранении допущенных нарушений, которое собственник не исполнил", - говорится в сообщении ведомства.

Сообщается, что 20 июня 2023 года управление подало иск на снос в Наурызбайский районный суд. 9 октября того же года исковые требования управления были удовлетворены.

Снос здания в Алматы
Снос здания в Алматы. Фото: Акимат Алматы

"Собственник начал сносить объект сегодня при участии судебных исполнителей Департамента юстиции", - сообщили в акимате.

В акимате напомнили, что до этого глава Алматы Ерболат Досаев поручил усилить контроль над незаконным строительством.

С 2023 года в Алматы полностью или частично были снесены 33 незаконных объекта. Среди них: бизнес-центры, рестораны, пристройки, автосервисы, а также крупные жилые комплексы "Мечта" и KHAN.

Напомним, в марте в Алматы снесли ЖК "Мечта". Судебные разбирательства по сносу объекта продолжались с 2022 года.

В мае 2023 года данный ЖК попал в список нерекомендуемых для покупки жилья.

В апреле того же года в акимате Алматы сообщили, что в южной столице выявили ряд незаконно строящихся ЖК.

Через месяц после этого объявления в Алматы начали сносить незаконно возведенное четырехэтажное здание по улице Богенбай батыра.

Позже в акимате сообщили об очередном незаконно построенном ЖК по проспекту Достык. В ведомстве предостерегли алматинцев от покупки недвижимости в этом многоэтажном доме.

Добавим, что, согласно части 1 статьи 316 КоАП РК, строительство (реконструкция, реставрация, расширение, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) объектов и их комплексов без проектной (проектно-сметной) документации либо по проектной (проектно-сметной) документации, не прошедшей в установленном порядке экспертизу, по которой требуется ее проведение, за исключением требований, установленных техническими регламентами, влечет штраф:

  • на физических лиц – в размере 120 МРП (414 тыс. тенге);
  • на должностных лиц – в размере 160 МРП (552 тыс. тенге);
  • на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 200 МРП;
  • на субъектов среднего предпринимательства – в размере 380 МРП (1 млн 311 тыс. тенге);
  • на субъектов крупного предпринимательства – в размере 580 МРП (около 2 млн тенге).

Также, согласно статье 321 КоАП РК, осуществление строительства без сопровождения технического или авторского надзоров, за исключением требований, установленных техническими регламентами -

  • влечет штраф для физических лиц в размере 40 МРП (147 680 тенге);
  • на должностных лиц - в размере 160 МРП (590 720 тенге);
  • на субъектов малого предпринимательства или некоммерческих организаций - в размере 200 МРП (738 400 тенге);
  • на субъектов среднего предпринимательства - в размере 300 МРП (1 млн 107 тыс. тенге);
  • на субъектов крупного предпринимательства - в размере 500 МРП (1 млн 846 тыс. тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2103788-eshche-odno-nezakonno-postroennoe-zdanie-snosyat-v-almaty-video/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.