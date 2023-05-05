Еще одно многоэтажное здание начали сносить в Алматы

Снос здания в Алматы. Фото: акимат Алматы

Возведенное незаконно четырехэтажное здание по улице Богенбай батыра в Алматы начали сносить, передает NUR.KZ со ссылкой на управление градостроительного контроля южной столицы.

Как рассказали в ведомстве, ранее управление подало в суд иск о сносе незаконно возведенного нежилого строения. Судебные разбирательства по делу длились довольно долго.

В январе прошлого года Медеуский районный суд постановил снести самовольную постройку, однако ответчик подал апелляционные жалобы, которые позже были рассмотрены в Алматинском городском суде и Верховном суде РК.

30 ноября 2022 года Верховным судом постановления суда первой инстанции и Алматинского городского суда оставлены без изменений, после чего постановление поступило в производство департамента юстиции города.

Сегодня, 5 мая, в присутствии судебных исполнителей начался снос здания, заключили в управлении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2019579-ocherednoy-nezakonnyy-obekt-popal-pod-snos-v-almaty/