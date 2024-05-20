Экс-заместителю акима Шымкента Максуту Исахову вынесли приговор

Бывшего заместителя акима Шымкента Максута Исахова приговорили к 8 годам 5 месяцам лишения свободы по делу о покушении на дачу взятки в особо крупном размере, передает NUR.KZ со ссылкой на суд города.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Шымкента рассмотрели дело Максута Исахова.

"Исахов, будучи заместителем акима Шымкента, в ходе расследования Департаментом КНБ уголовного дела, возбужденного по п.3 ч.4 ст.362 УК в отношении должностных лиц городского акимата, покушался на дачу взятки должностному лицу - первому заместителю начальника ДКНБ, в особо крупном размере, на сумму более 200 тыс. долларов США, за прекращение уголовного дела", - установил суд.

Вина подсудимого была доказана показаниями свидетелей, заключениями судебных экспертиз, результатами негласных следственных действий и другими материалами дела.

При назначении наказания суд учел наличие смягчающего ответственность и наказание обстоятельства в виде наличия малолетних детей. Отягчающих обстоятельств по делу не установили.

Сегодня суд признал Исахова виновным в покушении на дачу взятки в особо крупном размере с применением ч.2 ст. 55 и ч.3 ст.56 УК. Ему назначили наказание в виде 8 лет 5 месяцев 7 дней лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Кроме того, внесено представление президенту Республики Казахстан о лишении экс-чиновника государственной награды - ордена "Құрмет".

Напомним, заместитель акима Шымкента был задержан в июле 2023 года. Его заподозрили в коррупционном преступлении. Некоторые паблики утверждали, что он пытался подкупить заместителя руководителя городского ДКНБ за прекращение проверки его деятельности и общее покровительство.

В марте этого года по коррупционному делу начался суд. На первом заседании во время своего выступления экс-чиновник не сумел сдержать эмоций и прослезился.

Во время второго судебного процесса он заявил о мести и личной неприязни со стороны бывшего первого замначальника ДКНБ.

Недавно экс-чиновник попал в больницу по состоянию здоровья. В судебном процессе он стал участвовать онлайн.

16 мая прокурор переквалифицировал статью - он усмотрел в действиях бывшего высокопоставленного чиновника покушение на дачу взятки. Также гособвинитель заявил, что в акимате Шымкента в недостаточной степени проводится работа по борьбе с коррупцией.

Отметим, что Максут Исахов занимал пост заместителя акима Шымкента с февраля 2020 года. Он курировал несколько сфер - транспорт и строительство автодорог, туризм, спортивную жизнь города, цифровизацию и государственный контроль за использованием и охраной земель.

В соответствии с ч.4 ст.367 УК РК дача взятки лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций, либо приравненному к нему лицу, или лицу, занимающему ответственную государственную должность, либо должностному лицу лично или через посредника, если она совершена в особо крупном размере или преступной группой, наказывается штрафом в размере от 50-кратной до 60-кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от 10 до 15 лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Согласно ст.24 УК РК покушением на преступление признаются действия (бездействие), совершенные с прямым умыслом, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от лица обстоятельствам.

Уголовная ответственность за покушение на преступление наступает по той же статье УК, что и за оконченное преступление.