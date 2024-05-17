Прокурор запросил 8,5 лет колонии для экс-замакима Шымкента

Громкое дело о даче взятки в размере 200 тыс. долларов в отношении экс-замакима Шымкента Максута Исахова подходит к концу. Прокурор запросил для подсудимого 8,5 лет колонии, передает Otyrar.kz.

Как сообщает издание, вчера прения сторон начались с неожиданного заявления государственного обвинителя. Прокурор переквалифицировал статью Максату Исахову.

В ходе разбирательств надзорный орган усмотрел в действиях бывшего высокопоставленного чиновника покушение на дачу взятки первому заместителю начальника ДКНБ.

По версии следствия, Максут Исахов предложил Манату Сарбасову 200 тыс. долларов, чтобы тот закрыл уголовное дело, возбужденное против бывшего заместителя акима.

Прокурор запросил подсудимому 8,5 лет лишения свободы в колонии среднего режима с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Кроме того, надзорный орган предложил лишить Максута Исахова государственного ордена "Курмет".

"Видеозапись от 16 июля, где зафиксирована встреча по инициативе Исахова с Сарбасовым на парковке торгового центра Shymkent Plaza, на входе в который Исахов вновь попросил прекратить уголовное дело либо на тех же условиях передать его в Антикоррупционную службу или ДЭР Шымкента, ссылаясь на то, что ему будет легче договориться с указанными службами.

При этом Исахов предложил схему передачи взятки, соблюдение мер конспирации, попросил Сарбасова найти подходящий магазин, куда будут доставлены денежные средства через третьих лиц под видом доставки какой-нибудь бытовой техники", - заявил государственный обвинитель Мухтар Арыстанов.

Также в суде выяснилось, что в отношении Максута Исахова проводились негласные следственные действия, записи которых и стали ключевыми доказательствами в деле. Однако сторона защиты Исахова считает, что в ходе исследования аудио- и видеозаписей эксперты допустили грубейшие ошибки, а сами записи являются заведомо ложными.

"Если сравнивать видеозапись вот в Rixos, а также последовательность разговора - оно друг другу не соответствует как по времени, так и по движению. Тем более мы видим, в начале люди здороваются, а после запись идет с середины. Соответственно, это говорит о том, что производился монтаж.

Совокупность вышеуказанных нарушений подтверждает необоснованность обвинения в части наличия у Исахова умысла на дачу взятки, принадлежность речи и голоса Исахова не установлена в законном порядке. Обращаю внимание суда на то, что в обвинительном акте вообще не указано о том, что Исахов передавал своему племяннику пакет с деньгами. Нет такого в обвинении", - сообщила адвокат экс-замакима Жания Бодау.

Сам Исахов принял участие в судебном заседании онлайн. Он недавно попал в больницу по состоянию здоровья. Несмотря на свое положение, бывший заместитель главы Шымкента все обвинения в свой адрес отрицает и не признает вину.

"После июля у меня состоялись встречи с Сарбасовым по его инициативе в различных местах. Точную дату я не помню, но он продолжал пугать меня расследованием и контролем со стороны руководства, при этом он притворялся, что хочет мне помочь. На одной из встреч он озвучил сумму 200 тысяч долларов за прекращение дела. С целью разобраться в этом деле где-то я ему подыгрывал, соглашаясь с его действиями. Но я никогда ему сам не озвучивал 200 тыс., взятку не предлагал. Это он у меня вымогал взятку в 500 тыс., потом до 200 тыс. спустил.

Дело возбуждено с одной целью, потому что до сих пор меня никто не допрашивал, чтобы напугать меня фактом возбуждения дела. Если честно, мне кажется, что Сарбасов просто хотел заработать на мне деньги", - сказал подсудимый Максут Исахов.

В ходе прений государственный обвинитель заявил, что в акимате Шымкента в недостаточной степени проводится работа по борьбе с коррупцией. Прокурор попросил суд вынести частное постановление в адрес городской администрации.

На следующем процессе обвиняемый в тяжком преступлении Максут Исахов выступит с последним словом.

Напомним, заместителя акима Шымкента задержали в июле прошлого года. Его заподозрили в коррупционном преступлении. Некоторые паблики утверждали, что он пытался подкупить заместителя руководителя городского ДКНБ за прекращение проверки его деятельности и общее покровительство.

В марте этого года по коррупционному делу начался суд. На первом заседании во время своего выступления экс-чиновник не сумел сдержать эмоций и прослезился.

Во время второго судебного процесса он заявил о мести и личной неприязни со стороны бывшего первого замначальника ДКНБ.

В мае экс-чиновник был госпитализирован в больницу по состоянию здоровья. В судебном процессе он стал участвовать онлайн.

Отметим, что Максут Исахов занимал пост заместителя акима Шымкента с февраля 2020 года. Он курировал несколько сфер - транспорт и строительство автодорог, туризм, спортивную жизнь города, цифровизацию и государственный контроль за использованием и охраной земель.