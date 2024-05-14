Обвиняемый в подкупе сотрудника КНБ экс-замакима Шымкента попал в больницу

Бывший заместитель акима Шымкента Максут Исахов участвует в резонансном судебном процессе онлайн - в связи с состоянием здоровья он оказался в больнице, передает Otyrar.kz.

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Шымкента продолжают рассматривать дело экс-замакима, которого обвиняют в даче взятки в размере 200 тыс. долларов первому замначальника ДКНБ.

Свою вину бывший высокопоставленный чиновник отрицает.

В сегодняшнем процессе подсудимый участвовал онлайн. Он был госпитализирован в больницу по состоянию здоровья.

Напомним, заместителя акима Шымкента задержали в июле прошлого года. Его заподозрили в коррупционном преступлении.

Некоторые паблики утверждали, что он якобы пытался подкупить заместителя руководителя городского ДКНБ за прекращение проверки его деятельности и общее покровительство. Затем Максуту Исахову избрали меру пресечения в виде ареста.

Сам бывший чиновник подал иск на бизнесменов, по заявлению которых на него было возбуждено уголовное дело сотрудниками КНБ. Однако суд вынес решение об отказе в исковых требованиях в полном объеме. Дело было передано на рассмотрение в апелляционную инстанцию.

В марте по коррупционному делу в отношении бывшего замакима начался суд. На первом заседании во время своего выступления экс-чиновник не сумел сдержать эмоций и прослезился.

Во время второго судебного процесса он заявил о мести и личной неприязни со стороны бывшего первого замначальника ДКНБ.

Отметим, что Максут Исахов занимал пост заместителя акима Шымкента с февраля 2020 года. Он курировал несколько сфер - транспорт и строительство автодорог, туризм, спортивную жизнь города, цифровизацию и государственный контроль за использованием и охраной земель.