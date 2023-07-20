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Задержан заместитель акима Шымкента

Опубликовано:

Максут Исахов
Максут Исахов. Фото: gov.kz

20 июля задержан заместитель акима Шымкента Максут Исахов. Его подозревают в коррупции. Информацию подтвердили в пресс-службе КНБ РК, передает корреспондент NUR.KZ.

Как рассказали в ведомстве, 20 июля Комитетом национальной безопасности при координации прокуратуры по подозрению в коррупции задержан заместитель акима Шымкента Максут Исахов.

"По данному факту осуществляется досудебное расследование и проводятся все необходимые следственно-оперативные мероприятия.

В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению", - сообщили в пресс-службе КНБ.

По информации официального сайта акимата Шымкента, Максут Исахов родился в 1974 году. Образование - высшее, специальность "экономист-организатор в сфере сельского хозяйства". 

Трудовой путь начал в органах внутренних дел. В разные годы работал в компании «Қазақстан темір жолы», был заместителем руководителя аппарата акима ВКО, руководителем Управления пассажирского транспорта и автодорог ВКО, заместителем акима Усть-Каменогорска, заместителем председателя Комитета государственных закупок Министерства финансов РК, руководителем Управления пассажирского транспорта и автодорог Алматы, руководителем Управления энергетики и ЖКХ Алматы. Занимал должность государственного инспектора в Администрации президента РК.

С февраля 2020 года назначен заместителем акима Шымкента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2029416-zaderzhan-zamestitel-akima-shymkenta/

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