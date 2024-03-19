Экс-замакима Шымкента, обвиняемый в подкупе сотрудника КНБ, заявил о мести

В Шымкенте продолжается резонансный судебный процесс. Бывший заместитель акима города, обвиняемый в даче взятки, заявил о мести со стороны бывшего первого замначальника ДКНБ, передает Otyrar.kz.

Дело Максута Исахова рассматривают в специализированном межрайонном суде по уголовным делам. Бывшего высокопоставленного чиновника обвиняют в даче взятке в размере 200 тыс. долларов Манапу Сарбасову, ранее занимавшему пост первого заместителя начальника ДКНБ.

На втором судебном заседании перешли к допросу Манапа Сарбасова. По этому делу он проходит свидетелем.

На вопросы государственного обвинителя и стороны защиты бывший первый замначальника ДКНБ Шымкента отвечал, находясь в изоляторе. Он, к слову, также попал под уголовное преследование.

Отвечая на вопросы прокурора, Сарбасов заявил, что они проводили негласные следственные действия в отношение Исахова. Кроме того, во время встречи с экс-замакима Шымкента все их разговоры записывались.

Обвинения в свой адрес Максут Исахов отрицает. Помимо этого, в суде он заявил, что уголовное дело в отношение него могли возбудить из-за личной неприязни и мести.

"В разных показаниях вы по-разному говорите. Вы вспомните, что мы в 2021 году по вашей инициативе встречались на улице Адырбекова. Это было в конце лета 2021 года. В тот момент шел ремонт дорог на Адырбекова, я сказал, что буду там, подходите.

Тогда вы просили меня Султана, который в тот момент был депутатом городского маслихата, назначить директором спортивной школы, где он работал заместителем. Я вам сказал, что там работает директор Нурлан Орынбаев и нормально справляется с должностью. На что вы сказали, что у вас имеется компрометирующий материал на Орынбаева.

После этого я вызвал Орынбаева и сказал ему, что идет такая просьба от КНБ, мол, может, ты освободишь свое место. Орынбаев сказал: "Максут Пернебаевич, пусть проверяют, у меня нет нарушений".

Я эти слова вам, господин Сарбасов, передал, то есть не исполнил вашу просьбу. Через некоторое время, один из депутатов мне сказал, что он был на неформальной встрече и там Сарбасов сказал, что будет мне мстить", - выступил в суде Исахов.

Судебный процесс продолжается.

Напомним, заместитель акима Шымкента был задержан сотрудниками КНБ 20 июля прошлого года. Его заподозрили в коррупционном преступлении.

Некоторые паблики утверждали, что он якобы пытался подкупить заместителя руководителя городского ДКНБ за прекращение проверки его деятельности и общее покровительство. Затем суд в отношении Максута Исахова санкционировал арест.

Недавно по делу начался суд. На первом заседании во время своего выступления экс-чиновник прослезился.

При этом стало известно, что он сам подавал иск на бизнесменов, по заявлению которых на него было возбуждено уголовное дело сотрудниками КНБ. Однако суд не нашел оснований для удовлетворения иска и вынес решение об отказе в исковых требованиях в полном объеме. Дело было передано на рассмотрение в апелляционную инстанцию.

Отметим, что Максут Исахов занимал пост заместителя акима Шымкента с февраля 2020 года. Он курировал несколько сфер - транспорт и строительство автодорог, туризм, спортивную жизнь города, цифровизацию и государственный контроль за использованием и охраной земель.