Экс-замакима Шымкента, обвиняемый в подкупе сотрудника КНБ, не сумел сдержать эмоций в суде (видео)
Опубликовано:
В Шымкенте начался суд по делу бывшего замакима Максута Исахова – его обвиняют в попытке подкупа сотрудника ДКНБ. Во время выступления в суде экс-чиновник прослезился, передает сайт телеканала КТК.
Сообщается, что 50-летний Максут Исахов занимал должность замакима Шымкента три года. В его ведении были вопросы транспорта, автодорог, трудовой инспекции, спорта, цифровизации и даже охраны земель. Особенно экс-чиновник прославился публикациями о работе акимата в соцсетях. В пабликах его видели гораздо чаще, чем градоначальника.
В июле прошлого года высокопоставленного госслужащего задержали по подозрению в даче взятки. По материалам следствия, 200 тысяч долларов предназначались для сотрудника ДКНБ. За эти деньги Исахов просить закрыть уголовное дело против себя – тогда его подозревали в превышении должностных полномочий.
"И когда ты сидишь в одиночной камере, никого не видишь, ничего не знаешь, на одной стороне весов 10-15 лет, на другой стороне весов – твои шестеро детей, пятеро из которых все еще несовершеннолетние, престарелая мать 75 лет, очень трудно сделать выбор. Я никому не желаю проходить такое испытание", – заявил он в суде, еле сдерживая дрожь в голосе.
Подчеркивается, что подсудимый свою вину в подкупе категорически отрицает. Его адвокаты утверждают, что дело сфабриковано. Но прокуроры уверены, что экс-чиновник виновен.
"В ходе встречи Исахов сообщил Сарбасову, что незаконные денежные средства в размере 200 тысяч долларов США он передаст в первой половине следующего дня, то есть 20 июля 23-го года, по ранее обговоренному способу. На что Сарбасов, участвуя в негласных следственных действиях по документированию преступной деятельности Исахова, на бумаге передал ему адрес специально подобранного магазина "Шолпан", расположенного по адресу: город Шымкент, микрорайон Астана, дом №4, кодовое слово "Для Аскара", – отметил гособвинитель Мухтар Арыстанов.
Источник: КТК
Напомним, заместитель акима Шымкента был задержан сотрудниками КНБ 20 июля прошлого года. Его заподозрили в коррупционном преступлении.
Некоторые паблики утверждали, что он якобы пытался подкупить заместителя руководителя городского ДКНБ за прекращение проверки его деятельности и общее покровительство. Затем суд в отношении него санкционировал арест.
При этом на прошлой неделе стало известно, что Максут Исахов сам подал иск на бизнесменов, по заявлению которых на него было возбуждено уголовное дело сотрудниками КНБ.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2064708-eks-zamakima-shymkenta-obvinyaemyy-v-podkupe-sotrudnika-knb-ne-sumel-sderzhat-emotsiy-v-sude-video/