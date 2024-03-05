Экс-замакима Шымкента, обвиняемый в подкупе сотрудника КНБ, не сумел сдержать эмоций в суде (видео)

В Шымкенте начался суд по делу бывшего замакима Максута Исахова – его обвиняют в попытке подкупа сотрудника ДКНБ. Во время выступления в суде экс-чиновник прослезился, передает сайт телеканала КТК.

Сообщается, что 50-летний Максут Исахов занимал должность замакима Шымкента три года. В его ведении были вопросы транспорта, автодорог, трудовой инспекции, спорта, цифровизации и даже охраны земель. Особенно экс-чиновник прославился публикациями о работе акимата в соцсетях. В пабликах его видели гораздо чаще, чем градоначальника.

В июле прошлого года высокопоставленного госслужащего задержали по подозрению в даче взятки. По материалам следствия, 200 тысяч долларов предназначались для сотрудника ДКНБ. За эти деньги Исахов просить закрыть уголовное дело против себя – тогда его подозревали в превышении должностных полномочий.

"И когда ты сидишь в одиночной камере, никого не видишь, ничего не знаешь, на одной стороне весов 10-15 лет, на другой стороне весов – твои шестеро детей, пятеро из которых все еще несовершеннолетние, престарелая мать 75 лет, очень трудно сделать выбор. Я никому не желаю проходить такое испытание", – заявил он в суде, еле сдерживая дрожь в голосе.

Подчеркивается, что подсудимый свою вину в подкупе категорически отрицает. Его адвокаты утверждают, что дело сфабриковано. Но прокуроры уверены, что экс-чиновник виновен.

"В ходе встречи Исахов сообщил Сарбасову, что незаконные денежные средства в размере 200 тысяч долларов США он передаст в первой половине следующего дня, то есть 20 июля 23-го года, по ранее обговоренному способу. На что Сарбасов, участвуя в негласных следственных действиях по документированию преступной деятельности Исахова, на бумаге передал ему адрес специально подобранного магазина "Шолпан", расположенного по адресу: город Шымкент, микрорайон Астана, дом №4, кодовое слово "Для Аскара", – отметил гособвинитель Мухтар Арыстанов.

Источник: КТК

Напомним, заместитель акима Шымкента был задержан сотрудниками КНБ 20 июля прошлого года. Его заподозрили в коррупционном преступлении.

Некоторые паблики утверждали, что он якобы пытался подкупить заместителя руководителя городского ДКНБ за прекращение проверки его деятельности и общее покровительство. Затем суд в отношении него санкционировал арест.

При этом на прошлой неделе стало известно, что Максут Исахов сам подал иск на бизнесменов, по заявлению которых на него было возбуждено уголовное дело сотрудниками КНБ.