Павлодарку избили во дворе дома из-за потерянных ключей: нападавшего арестовали

Мужчину, устроившего скандал со своей супругой во дворе одного из домов в Павлодаре, арестовали. Он привлечен к ответственности за хулиганство, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд региона.

Как сообщает пресс-служба Павлодарского областного суда на официальном сайте, 17 мая 2024 года спецсудом по административным правонарушениям рассмотрено дело в отношении жителя Павлодара по факту совершения мелкого хулиганства (ч.1 ст. 434 КоАП).

"В судебном заседании было установлено, что житель Павлодара Б. 16 мая 2024 года около 02:00, находясь в общественном месте, в ходе словесного конфликта со своей супругой выражался нецензурной бранью, проявляя при этом неуважение к окружающим, нарушая общественный порядок и спокойствие физических лиц.

Вина Б. доказана его признательными показаниями, показаниями супруги, инспектора полиции, а также видеозаписью.

По результатам рассмотрения дела суд признал Б. виновным и назначил административное взыскание в виде ареста сроком на 5 суток", — говорится в сообщении суда.

Постановление в законную силу не вступило.

Напомним, 16 мая в Сети появилось видео, снятое во дворе одного из домов в Павлодаре, на котором мужчина ругает женщину и бьет ее по голове. Инцидент прокомментировали в ДП региона.

В местной полиции тогда сообщили, что по данному факту в полицию никто не обращался. Но ведомством проведена работа по установлению потерпевшей и нарушителя. Участники конфликта были установлены.

Ранее в Актау мужчина напал на женщину при детях в подъезде многоквартирного дома. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения. Позже полицейские задержали мужчину, который стал подозреваемым в нападении на жену. Его водворили в изолятор временного содержания.

Также в Актау мужчина нанес несколько ударов женщине в лифте - произошедшее попало на видео. За противоправное действие в сфере семейно-бытовых отношений его привлекли к ответственности.

Также вчера в соцсетях распространилось видео жестокого избиения женщины возле лифта в подъезде ЖК в Алматы. На кадрах мужчина догоняет женщину у лифта, и через некоторое время начинает наносить удары руками и ногами. Рядом, при этом, находятся другие люди. Отмечается, что на кадрах женщину избивает бывший муж.

Сегодня стало известно, что против мужчины, избившего женщину возле лифта, возбудили дело о хулиганстве. Он задержан.