"Я домой не могу зайти, овца": павлодарку избили во дворе дома из-за потерянных ключей

В Сети появилось видео, снятое во дворе одного из домов в Павлодаре, на котором мужчина ругает женщину и бьет ее по голове. Инцидент прокомментировали в ДП региона, передает NUR.KZ.

Очевидцы сняли на видео, как мужчина, используя нецензурную лексику, ругает женщину за потерянные ключи и говорит, что не может теперь попасть домой.

"Ты что плохо соображаешь или что, я не пойму? Я домой не могу зайти, овца", - кричит павлодарец.

На кадрах можно заметить, как сначала он обещает, что "ударит ее еще раз", а потом выполняет обещание. Сняли эту сцену жильцы дома 63 по улице Кубанская.

О случившемся высказались в ДП Павлодарской области.

"По данному факту в полицию никто не обращался. Вместе с тем полицией проведена работа по установлению потерпевшей и нарушителя. Участники конфликта установлены. В настоящее время проводятся необходимые мероприятия", - сообщили в ведомстве.

Ранее в Актау мужчина напал на женщину при детях в подъезде многоквартирного дома. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения. Позже полицейские задержали мужчину, который стал подозреваемым в нападении на жену. Его водворили в изолятор временного содержания.

Также в Актау мужчина нанес несколько ударов женщине в лифте - произошедшее попало на видео. За противоправное действие в сфере семейно-бытовых отношений его привлекли к ответственности.