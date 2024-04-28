Нападение на женщину в лифте попало на камеры в Актау

Вчера вечером в Актау мужчина нанес несколько ударов женщине в лифте – произошедшее попало на камеру видеонаблюдения. Материалы по этому инциденту уже направили в суд, передает Lada.kz.

Видеозапись была опубликована в Instagram-паблик "Актау 911". На кадрах видно, что женщина и мужчина вдвоем заходят в лифт. Пока они едут до нужного этажа они, по-видимому, о чем-то спорят.

Когда двери лифта открываются, мужчина начинает выходить, но задерживается. Тогда женщина рукой толкает его наружу. В это момент мужчина разворачивается, возвращается в кабину и начинает наносить женщине удары руками и ногами.

По данным издания, инцидент произошел вчера, 27 апреля, в 21:45 в одном из домов Актау.

Как сообщили в полиции, подозреваемый был установлен и задержан.

"За противоправное действие в сфере семейно-бытовых отношений мужчина привлечен к ответственности. Для принятия решения материал направлен в суд", – заявили правоохранители.

Сообщается, что при таком правонарушении предусмотрен арест на пять суток.

Напомним, что 15 апреля президент Касым-Жомарт Токаев подписал законы, направленные на обеспечение защиты прав женщин и безопасности детей. Законы следующие:

"О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей";

"О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей".

Вдобавок, с прошлого года в Казахстане ужесточили ответственность за бытовое насилие. Так, например, новые поправки позволяют возбуждать дела об административных правонарушениях без заявления потерпевших. Примирение сторон возможно лишь раз, в суде.

Кроме того, с 19 мая в отдельные статьи Уголовного кодекса, связанные с причинением тяжкого и среднего вреда здоровью, ввели квалифицирующий признак "Совершение деяния в отношении лица, находящегося в материальной или иной зависимости от виновного" (статьи 106, 107 УК).