Нападение на женщину в лифте попало на камеры в Актау
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Вчера вечером в Актау мужчина нанес несколько ударов женщине в лифте – произошедшее попало на камеру видеонаблюдения. Материалы по этому инциденту уже направили в суд, передает Lada.kz.
Видеозапись была опубликована в Instagram-паблик "Актау 911". На кадрах видно, что женщина и мужчина вдвоем заходят в лифт. Пока они едут до нужного этажа они, по-видимому, о чем-то спорят.
Когда двери лифта открываются, мужчина начинает выходить, но задерживается. Тогда женщина рукой толкает его наружу. В это момент мужчина разворачивается, возвращается в кабину и начинает наносить женщине удары руками и ногами.
По данным издания, инцидент произошел вчера, 27 апреля, в 21:45 в одном из домов Актау.
Как сообщили в полиции, подозреваемый был установлен и задержан.
"За противоправное действие в сфере семейно-бытовых отношений мужчина привлечен к ответственности. Для принятия решения материал направлен в суд", – заявили правоохранители.
Сообщается, что при таком правонарушении предусмотрен арест на пять суток.
Напомним, что 15 апреля президент Касым-Жомарт Токаев подписал законы, направленные на обеспечение защиты прав женщин и безопасности детей. Законы следующие:
- "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей";
- "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей".
Вдобавок, с прошлого года в Казахстане ужесточили ответственность за бытовое насилие. Так, например, новые поправки позволяют возбуждать дела об административных правонарушениях без заявления потерпевших. Примирение сторон возможно лишь раз, в суде.
Кроме того, с 19 мая в отдельные статьи Уголовного кодекса, связанные с причинением тяжкого и среднего вреда здоровью, ввели квалифицирующий признак "Совершение деяния в отношении лица, находящегося в материальной или иной зависимости от виновного" (статьи 106, 107 УК).
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2092451-napadenie-na-zhenshchinu-v-lifte-popalo-na-kamery-v-aktau/