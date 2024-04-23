Полицейские нашли мужчину, напавшего на жену при детях в Актау

В Мангистауской области полицейские задержали мужчину, который напал на жену при малолетних детях - инцидент запечатлели камеры видеонаблюдения, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП.

Как сообщается на официальной Instagram-странице Департамента полиции Мангистауской области, против жителя Актау возбуждено уголовное дело.

По какой статье ведется расследование, в полиции уточнять не стали.

"Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания УП Актау. Возбуждено уголовное дело. Иная информация в интересах следствия не разглашается", - говорится в сообщении правоохранителей.

Напомним, ранее СМИ опубликовали видео, снятое в одном из подъездов многоквартирного дома в Актау. На кадрах видно, как мужчина толкает, хватает за волосы, скручивает руки и закрывает рот женщине, которая, судя по всему, является его женой. Все это происходит на глазах у двух малолетних детей.