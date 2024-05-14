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"Рассказывал в блоге о заработке в Японии и Корее": 22-летнего мужчину задержали в Алматы

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Подозреваемый в мошенничестве
Подозреваемый в мошенничестве. Фото: Polisia.kz

В Алматы задержан 22-летний мужчина, который, по данным следствия, занимался фейковым оформлением виз в Японию и Корею. Уже есть 15 пострадавших, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на информационном медиапортале МВД, уроженец Туркестанской области подозревается в совершении ряда мошенничеств.

Задержанный, по информации полиции, — активный пользователь соцсетей, который в своем блоге рассказывал о способах заработка в Японии и Корее, обещая "без проблем" оформить нужные документы. Отмечается, что потенциальных клиентов подкупал раскрученный блог с большим количеством подписчиков и якобы неиссякаемый поток клиентов, что и позволяла мужчине заниматься фейковым оформлением виз.

"22-летний подозреваемый задержан. На данном этапе расследования в отношении него с заявлением в полицию обратились 15 человек. Сумма предоплаты за "услугу" варьировалась от 100 до 500 тысяч тенге. Не исключено, что обманутых людей может быть намного больше", — уточнил заместитель начальника управления полиции Медеуского района Тимур Мулинов.

Казахстанцев, кто мог пострадать от противоправных действий подозреваемого, просят обратиться по телефонам: 8-707-142-01-11 и 8-702-777-11-40.

Ранее сообщалось, что в Астане задержана подозреваемая в серии интернет-мошенничеств женщина, которая ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Отмечается, что жительница Костаная обманывала граждан посредством известного мобильного приложения.

В Алматы ранее был задержан 35-летний мужчина, которого подозревали в продаже доверчивым горожанам несуществующих тюльпанов.

Ранее сообщалось также, что жителя Алматы подозревают в мошенничестве. По данным следствия он сдавал несуществующие квартиры. Отмечается, что объявления об аренде квартир размещались на популярном сайте, а желающих арендовать квадратные метры по цене ниже рыночной оказалось достаточно. Заявления в полицию уже подали 25 потерпевших.

Также полицейские задержали жителя Астаны, которого подозревают в мошенничестве. По версии следствия, он продавал казахстанцам несуществующие авто.

А предприимчивый житель Семея и вовсе реализовывал несуществующие талоны на топливо, речь идет о сумме в 2 млн тенге. За такие мошеннические действия он получил в совокупности четыре года лишения свободы.

Отметим, что по ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2100437-zanimalsya-feykovym-oformleniem-viz-v-almaty-zaderzhan-22-letniy-podozrevaemyy-v-moshennichestve/

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