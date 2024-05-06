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34-летнюю жительницу Костаная задержали после жалоб астанчан

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Девушка сидит с телефоном в руках перед ноутбуком
Иллюстративное фото: pxhere.com

В Астане задержана подозреваемая в серии интернет-мошенничеств женщина, которая ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступления, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

Как сообщает пресс-служба Департамента полиции Астаны в Instagram-аккаунте, стражи порядка после жалоб и заявлений астанчан задержали подозреваемую в интернет-мошенничестве.

По данным следствия, 34-летняя жительница Костаная обманывала граждан посредством мобильного приложения "Колеса.кз".

"На данном сайте женщина размещала объявления о продаже автозапчастей. При этом цены указывала намного ниже рыночных. Подозреваемая вела переписку с потенциальными покупателями, предлагая перечислить предоплату за товар, при этом цены варьировались от 20 до 150 тысяч тенге. Доверившись незнакомке, граждане переводили свои деньги на банковские счета, которых у нее было несколько", — говорится в сообщении полиции.

Подозреваемую стражи порядка разыскали в Костанае. Здесь же, по месту жительства, оперативники изъяли ноутбук, семь сотовых телефонов и сим-карты.

Сообщается, что в полицию уже обратились четверо обманутых граждан. Но пострадавших, как считают в ведомстве, может быть порядка 30 человек.

"Установлено, что женщина ранее привлекалась уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Подозреваемая водворена в изолятор временного содержания", — отмечается в сообщении.

Напомним, в Алматы ранее был задержан 35-летний мужчина, который подозревается в продаже доверчивым горожанам несуществующих тюльпанов.

Ранее сообщалось, что жителя Алматы подозревают в мошенничестве — предполагается, что он сдавал несуществующие квартиры. Отмечается, что объявления об аренде квартир размещались на популярном сайте, а желающих арендовать квадратные метры по цене ниже рыночной оказалось достаточно. Заявления в полицию уже подали 25 потерпевших.

Также полицейские задержали жителя Астаны, которого подозревают в мошенничестве. По версии следствия, он продавал казахстанцам несуществующие авто.

А предприимчивый житель Семея и вовсе реализовывал несуществующие талоны на топливо, речь идет о сумме в 2 млн тенге. За такие мошеннические действия он получил в совокупности четыре года лишения свободы.

Мы также рассказывали, что несколько павлодарцев, надеясь выгодно продать одну квартиру и купить другую, остались без жилья. Подозреваемая в мошенничестве задержана.

Отметим, что по ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2096942-34-letnyuyu-zhitelnicu-kostanaya-zaderzhali-posle-zhalob-astanchan/

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