Продавал несуществующие тюльпаны: в Алматы задержан подозреваемый в мошенничестве

В Алматы задержан 35-летний мужчина, который подозревается в продаже доверчивым горожанам несуществующих тюльпанов, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщается на медиапортале МВД, заработать на продаже несуществующих тюльпанов решил 35-летний житель Алматы.

По информации полиции, мужчина на различных интернет-сайтах выкладывал объявление об оптовой продаже тюльпанов по цене ниже рыночной.

"Доверчивые граждане заказывали цветы оптом и переводили денежные средства на счет "продавца".

В настоящее время в производстве следователей имеются 6 аналогичных заявлений. По факту мошенничества расследуется уголовно дело. На период следствия подозреваемый заключен под стражу. Его личность проверяется на причастность к ранее совершенным похожим эпизодам", - сообщил начальник управления полиции Бостандыкского района Дидар Аханов.

Отметим, что по ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что жителя Алматы подозревают в мошенничестве - предполагается, что он сдавал несуществующие квартиры. Отмечается, что объявления об аренде квартир размещались на популярном сайте, а желающих арендовать квадратные метры по цене ниже рыночной оказалось достаточно. Заявления в полицию уже подали 25 потерпевших.

Также полицейские задержали жителя Астаны, которого подозревают в мошенничестве. По версии следствия, он продавал казахстанцам несуществующие авто.

Несуществующие талоны на топливо реализовывал семейчанин, речь идет о сумме в 2 млн тенге. За такие мошеннические действия он получил в совокупности четыре года лишения свободы.