Несуществующие талоны на ГСМ на 2 млн тенге продал семейчанин

Несуществующие талоны на топливо реализовал семейчанин на сумму более 2 млн тенге. За мошеннические действия он получил в совокупности четыре года лишения свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в августе прошлого года в полицию обратились граждане, которые стали жертвами мошенничества.

"Молодой человек, представляясь работником одного из предприятий либо экспедитором винно-водочного завода, предлагал автолюбителям талоны на заправку дизельного топлива по цене 260 тенге за литр.

После произведенной сделки граждане понимали, что приобрели фальшивые талоны, когда на АЗС не могли заправить свои транспортные средства", - пояснили в МВД.

Полицейскими было установлено 32 эпизода хищения путем продажи ксерокопий поддельных талонов на горюче-смазочные материалы.

По решению суда мужчина был осужден за мошенничество и приговорен к 3,5 годам лишения свободы.

Ранее он уже привлекался за аналогичное преступление и отбывает за него наказание. В совокупности осужденный получил четыре года лишения свободы.

В отношении потерпевших удовлетворены гражданские иски на сумму 2 млн 240 тысяч тенге.

В ноябре 2023 года 18-летнего алматинца, продававшего поддельные билеты на концерт 50 Cent, задержала полиция. Он выдавал себя за официального представителя компании по продаже билетов и принимал заказы от людей в Instagram.

Ранее поддельные наушники, смарт-часы и другие аксессуары Apple на 15 млн тенге выявили в Казахстане. В стране провели 30 проверочных мероприятий. Более 4 тыс. гаджетов было уничтожено по решению суда. Виновное лицо, реализующее поддельную продукцию, было оштрафовано.

В октябре в Алматинской области началось досудебное расследование по факту хранения и сбыта поддельных долларов по цене 15 тысяч тенге за 100-долларовую купюру. Подозреваемые задержаны, в ходе проведенных обысков были обнаружены и изъяты 6,5 тысяч фальшивых долларов.