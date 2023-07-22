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Замакима Шымкента арестовали на два месяца

Опубликовано:

Максут Исахов
Максут Исахов. Фото: gov.kz

Заместителя акима Шымкента Максута Исахова взяли под стражу на два месяца, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДКНБ по Шымкенту.

"21 июля специализированным следственным судом Шымкента в отношении заместителя акима города Шымкент М. Исахова избрана мера пресечения арест на 2 месяца", – говорится в сообщении.

Напомним, что задержание замакима еще 20 июля подтвердили в КНБ РК.

Сообщалось, что чиновник был задержан по подозрении в коррупционном преступлении. Некоторые паблики утверждали, что замакима пытался подкупить заместителя руководителя КНБ города за прекращение проверки его деятельности и общее покровительство.

Как сообщается на официальном сайте акимата Шымкента, Максут Исахов родился в 1974 году. По специальности – экономист-организатор в сфере сельского хозяйства. 

Курируемые отрасли в должности замакима:

  • транспорт и автомобильные дороги;
  • трудовая инспекция;
  • туризм;
  • физическая культура и спорт;
  • информационная безопасность и государственные услуги;
  • цифровизация;
  • государственный контроль за использованием и охраной земель.

Трудовой путь Исахов начинал в органах внутренних дел. В разные годы работал в компании "Қазақстан темір жолы", был заместителем руководителя аппарата акима ВКО, руководителем управления пассажирского транспорта и автодорог ВКО, заместителем акима города Усть-Каменогорска, заместителем председателя Комитета государственных закупок Министерства финансов РК, руководителем управления пассажирского транспорта и автодорог города Алматы, руководителем управления энергетики и ЖКХ города Алматы.

До нового назначения занимал должность государственного инспектора в Администрации президента РК.

С февраля 2020 года занимает должность заместителя акима города Шымкента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2029692-zamakima-shymkenta-arestovali-na-dva-mesyatsa/

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