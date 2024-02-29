Обвиняемый в подкупе сотрудника КНБ замакима Шымкента сам обратился в суд

Максут Исахов, ранее занимавший должность заместителя акима Шымкента, подал иск на бизнесменов, по заявлению которых на него было возбуждено уголовное дело сотрудниками КНБ, предает NUR.KZ со ссылкой на решение Межрайонного суда по гражданским делам Шымкента.

Истец указал, что в заявлении, с которым руководители одного из ТОО обратились в ДКНБ, содержатся сведения, не соответствующие действительности, которые порочат его честь и достоинство.

В связи с этим Максут Исахов потребовал от ответчиков 2 млн тенге как компенсацию за причиненный моральный вред.

Гражданский суд, рассмотрев дело по существу, не нашел оснований для удовлетворения иска и вынес решение об отказе в исковых требованиях в полном объеме.

Решение еще не окончательное, дело передано на рассмотрение в апелляционную инстанцию.

В нем также указывается, что в июне 2023 года руководители ТОО обратились в ДКНБ Шымкента с заявлением о проверке соблюдения законности в работе городского акимата, в частности, управления энергетики и развития инфраструктуры.

Бизнесмены указывали, что, на их взгляд, имеются нарушения в проведении конкурсов и реализации услуг по госзаказу.

В результате проверок по данному заявлению ДКНБ возбудил уголовное дело против замакима Шымкента, курировавшего эту сферу. Ему были предъявлены обвинения по ст.362 ч.4 п.3 УК РК (Превышение власти или должностных полномочий).

По версии следствия, в ходе расследования данного дела чиновник предложил взятку в 200 000 долларов. После чего был задержан с предъявлением нового обвинения уже по ст.367 ч.3 УК РК (Дача взятки в особо крупном размере).

В сентябре 2023 года прокуратура закрыла уголовное дело по первому факту (Превышение власти), не найдя в действиях замакима Шымкента каких-либо нарушений закона.

Однако в начале года Максут Исахов предстал на скамье подсудимых по обвинению в даче взятки.

Напомним, заместитель акима Шымкента был задержан сотрудниками КНБ 20 июля прошлого года. Его заподозрили в коррупционном преступлении.

Некоторые паблики утверждали, что он якобы пытался подкупить заместителя руководителя городского ДКНБ за прекращение проверки его деятельности и общее покровительство. Затем суд в отношении него санкционировал арест.

Добавим, что согласно ст.367 ч.3 УК РК дача взятки лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций, либо приравненному к нему лицу, или лицу, занимающему ответственную государственную должность, либо должностному лицу, а равно должностному лицу иностранного государства или международной организации лично или через посредника, в крупном размере, наказывается штрафом в размере от сорокакратной до пятидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.