Казахстанка просит защитить ее от мужа

Жительница Актау утверждает, что была вынуждена сбежать из города, боясь угроз и преследований со стороны супруга. Женщина просит защиты. Ситуацию прокомментировали в ДП Мангистауской области, передает Lada.kz.

По словам Арайлым, она пряталась по съемным квартирам, блокировала номера. А в последнюю их встречу супруг гнался за ней на автомобиле, преградил дорогу, потребовал выйти из машины, а когда она отказалась, выбил стекло.

После этой ситуации женщина сбежала из города и обрывает телефоны полиции, прокуратуры и других правозащитных организаций с просьбой помочь ей справиться с мужем, продолжающим угрожать отобрать детей и отравить жизнь.

"Вы знаете, я смотрела судебный процесс над Бишимбаевым и удивлялась. Я будто знала, что он будет говорить. Этот голос, манера поведения. Разве может быть такое, что люди с подобными характерами ведут одинаковый образ жизни и имеют практически идентичное мышление.

Я жила в аду. Хотела уйти от него еще в 23 году, но трое маленьких детей. Он угрожал лишить родительских прав, была наивна и молода. Испугалась. Вернулась. Попадала в больницу с побоями. Слава Всевышнему, это не дошло до убийства, но, честно говоря, каждый раз я думала, что к этому приведет.

Помню, как лежа в палате вся избитая, получала от него сообщения о том, чтобы ни в коем случае не вызывала полицию и не позорила его. Боялась. Умоляла медперсонал не звать участковых. Знала, мне нужно возвращаться домой. Там мои дети. Напишу - будет хуже", - рассказывает Арайлым.

Терпение кончилось в феврале. После череды избиений, говорит Арайлым, она решила подать на развод и переехать с детьми в съемную квартиру. Оформила защитное предписание.

По ее словам, она планировала договориться "по-хорошему". Отец мог общаться с детьми, единственная просьба была - не узнавать их адрес и не приезжать. Однако преследования не закончились.

"Защитное предписание было вынесено 4 марта этого года. Но он продолжал оказывать давление на меня и детей, слать угрозы. И вот 9 марта случился инцидент. Муж выследил меня по дороге из аэропорта Актау, создал аварийную ситуацию, из-за которой я вынуждена была остановиться.

Он подошел к машине, потребовал открыть дверь, угрожая и сопровождая свои угрозы нецензурными словами. Я заблокировала двери. Тогда он, недолго думая, одним ударом разбил стекло с водительской стороны. Оскорблял. От нервного напряжения я впала в оцепенение и не могла ни говорить, ни двигаться.

Сидящая рядом подруга звонила в полицию. Приехали стражи порядка, подруга сразу сказала о нарушении защитного предписания. Она просила вызвать "скорую", поскольку мне было плохо, а она снимала все на видео, чтобы он не навредил мне. Однако сотрудники полиции, видя мое состояние, не торопились, вызвали спустя примерно 10 минут. Вели беседы "теплые" с ним. Притом, что он не стеснялся угрожать мне даже в их присутствии. На возмущение моей подруги просили ее "не лезть в личную семейную жизнь и не создавать провокации". А мне говорили, что надо встать, сесть к ним в машину и написать заявление.

Меня трясло от стресса и холода, все тело сводили судороги. Это был кошмар. Когда, наконец, приехала "скорая", меня буквально вынесли на руках. И тут супруг, сказав, что якобы произошло ДТП, он мой муж и переживает, зашел со мной в карету "скорой", чем вызвал еще больший стресс. Никто ему не помешал. Никто его не задержал. Я не могла говорить, моя подруга боролась, но полиция ее игнорировала. Просто стояли и ждали на улице", - рассказывает Арайлым.

По словам женщины, уже позже, когда она находилась в больнице, сотрудники полиции приходили и заявляли о том, что не знали о наличии защитного предписания. Однако факт предупреждения был несколько раз зафиксирован на видео.

"В данное время я вынуждена скрываться от него, несколько раз поменяла место жительства и в связи с вышеуказанной ситуацией осталась без транспортного средства. Обо всех вышенаписанных обстоятельствах я заявила в управление полиции города Актау. Просила возбудить уголовное дело, но мне было отказано и сообщено о составлении административных протоколов о мелком хулиганстве.

С моим адвокатом написали заявление в прокуратуру, там назвали действия полиции незаконными. Однако до сих пор ему не выписали даже арест. Я не чувствую защиты со стороны государства. Нахожусь в постоянном стрессе и страхе. Разве так может быть?" - жалуется женщина.

Письма с просьбой о защите Арайлым отправила во всевозможные инстанции, фонды по борьбе с бытовым насилием и даже президенту страны. Ее адвокат Айбек Суюндуков с сожалением констатирует, что, несмотря на изменение закона о бытовом насилии, отношение к жертвам у многих остается на прежнем уровне.

В пресс-службе ДП Мангистауской области сообщили, что супруга женщины привлекли к ответственности только за повреждение ее автомобиля.

"В отношении водителя Hyundai Accent составлен административный протокол за нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества", - пояснили в ведомстве.

Напомним, сейчас в Астане на завершающей стадии находится громкий судебный процесс по делу экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Его обвиняют в истязаниях и убийстве своей гражданской жены Салтанат Нукеновой. Молодая женщина скончалась 9 ноября 2023 года в одном из столичных ресторанов в результате нанесения телесных повреждений.

Также недавно казахстанка обвинила своего супруга, который является советником в посольстве в ОАЭ, в нанесении побоев ей и ее сестре, приехавшей в гости. Она сообщила, что муж на протяжении 10 лет избивает ее.

В тот же день в МИД Казахстана заявили, что отзывают советника посольства в ОАЭ Сакена Мамаша после заявления его супруги Карины о многолетних избиениях и насилии.

Женщина вернулась в Казахстан с детьми и сестрой и сейчас находится в кризисном центре Астаны.

В столичной полиции по данному факту возбудили уголовное дело. Назначены экспертизы, проводится следствие.

Сама Карина Мамаш также поделилась подробностями семейной жизни.