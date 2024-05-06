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Жена советника посла Казахстана в ОАЭ заявила, что муж избивает ее 10 лет

Опубликовано:

Карина Мамаш
Карина Мамаш. Фото: www.instagram.com/nemolchikz_official

Казахстанка обвинила своего супруга, который, по ее словам, является советником в посольстве в ОАЭ, в нанесении побоев ей и ее сестре, передает NUR.KZ.

Видеообращение девушки появилось в Instagram-аккаунте фонда "Немолчи".

"Меня зовут Мамаш Карина Госмановна, мой супруг - советник посла РК в ОАЭ - вчера меня избил и мою старшую сестру, которая приехала ко мне в гости 3 числа. Я требую помощи у нашего государства, я устала молчать, я устала терпеть.

На протяжении 10 лет он меня насилует и избивает, я нахожусь в опасности, мои дети рядом с ним находятся в опасности, я требую помощи у нашего государства", - заявила женщина на видео.

В посте фонда отмечается, что Карине Мамаш нужно убежище, так как она находится в опасности. Также прикладываются фото телесных повреждений казахстанки.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в МИД и МВД Казахстана.

"Мы срочно отзываем данного сотрудника в Казахстан. Далее его делом будут заниматься правоохранительные органы", - сообщил официальный представитель МИД Айбек Смадияров.

Между тем, в МВД сообщили, что нужно обратиться в МИД, других комментариев от ведомства пока не получено.

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", брата обвиняемого, - в заведении которого скончалась Нукенова.

К слову, судебное следствие по делу уже подходит к концу - подсудимый выступил с последним словом, в котором попросил суд присяжных о справедливости.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2096957-zhena-sovetnika-posla-kazahstana-v-oae-zayavila-chto-muzh-izbivaet-ee-10-let/

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