"Много лет жила в страхе": жена советника посла в ОАЭ раскрыла подробности истязаний (видео)

Советника посольства Казахстана в ОАЭ Сакена Мамаша подозревают в систематических избиениях собственной супруги. Его жена Карина Мамаш поделилась подробностями семейной жизни, передает КТК.

По словам женщины, которая находится в кризисном центре Астаны, сейчас она чувствует себя в безопасности.

"Дети рядом со мной, мама, сестра. Я выдохнула, потому что я много лет жила в страхе. Я никуда не обращалась. И его некоторые родственники знали, племянник, потому что они отвозили меня в госпиталь, чтобы мне зашить нос.

Естественно, они контролировали, чтобы я не сказала ничего лишнего. Я не говорила, что я уйду. Я говорила, что я в Сеть солью весь компромат – и "тебя посадят, если ты не прекратишь меня избивать". Он смеялся, говорит: "Мне пофиг", - поделилась Карина Мамаш.

Жена дипломата отмечает, что о насилии в семье знали только ее близкие подруги, от родных она все скрывала. При этом говорит, что все началось еще с первых дней брака. Зачастую муж был агрессивен и поднимал руку, когда был пьян.

Руководитель фонда "Қорғау Астана" Анна Рыль прокомментировала ситуацию.

"Это такой очень, скажем, острый случай, выявляющий такую проблему, о которой предпочитают не говорить. Всем кажется, что проживание женщины за рубежом - это некая роскошь.

Допустим, жены, они очень зависят от дипломатов, потому что есть такое понятие, как "надбавка", которая платится дипломатам за загранкомандировки, за проживание жен и детей. При этом все эти финансы падают на карточку супруга, а не супруги. То есть своих личных средств женщина за рубежом не имеет. Поэтому они находятся в некоторой экономической зависимости от супругов", - отметила Анна Рыль.

Источник: КТК

Напомним, ранее казахстанка обвинила своего супруга, который является советником в посольстве в ОАЭ, в нанесении побоев ей и ее сестре, приехавшей в гости. Она сообщила, что муж на протяжении 10 лет избивает ее.

В тот же день в МИД Казахстана заявили, что отзывают советника посольства в ОАЭ Сакена Мамаша после заявления его супруги Карины о многолетних избиениях и насилии.

Женщина вернулась в Казахстан с детьми и сестрой и сейчас находится в кризисном центре Астаны.

В столичной полиции по данному факту возбудили уголовное дело. Назначены экспертизы, проводится следствие.